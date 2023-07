Besuch der Sapeur Pompiers de Sallanches

Am Wochenende vom 23. bis 25. Juni war eine 37–köpfige Abordnung unserer französischen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr aus der Spaichinger Partnerstadt Sallanches hier im Primtal zu Gast.

Bei schönstem Wetter verbrachten die Sallancher gemeinsam mit den Spaichinger Feuerwehrleuten schöne gemeinsame Stunden. Am Freitag fand ein Empfang mit Bürgermeister–Stellvertreter Werner Reisbeck statt. Am Abend überreichten uns die Sallancher Feuerwehrleute eine handgefertigte Kuhglocke mit den Wappen beider Feuerwehren und einer Inschrift als Geschenk.

Neben zwei Abendveranstaltungen mit kulinarischer und musikalischer Untermalung stand am Samstag ein Ausflug in den Schwarzwald auf den Plan. Bei Besichtigungen im Dom von St. Blasien sowie der Brauerei Rothaus konnten viele neue Eindrücke gesammelt werden. Bei einer Vesperpause am Schluchsee stärkten sich die Feuerwehrleute und Partner.

Am Sonntag stand dann alles im Zeichen der Feuerwehr. Die Leistungsabzeichen Bronze–Teilnehmer führten eine Vorführung des Leistungsabzeichens durch, natürlich auf (mehr oder weniger gutem) französisch. Danach bestand die Möglichkeit zur Rundfahrt mit der Drehleiter und zur Besichtigung des Fuhrparks und des Magazins. Trotz vieler sprachlicher Differenzen gelang es, alle Fragen zu beantworten und sich fachlich auszutauschen.

Wir möchten uns für den Besuch bei uns bedanken und freuen uns, eine so tolle Partnerschaft und Freundschaft führen zu können. Wir freuen uns bereits auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

Nous tenons à les remercier de leur visite chez nous et sommes heureux de pouvoir mener un partenariat et une amitié aussi formidables. Nous nous réjouissons déjà de vous revoir l'année prochaine.