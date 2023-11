Besuch bei der Jugend-Verkehrsschule in Tuttlingen

So starteten wir um 8.15 Uhr an der Arche und um 8.30 am Kindergarten. An der Verkehrsschule angekommen wurden wir von Herrn Vogt und Herrn Jean herzlich begrüßt. Nach einem gemeinsamen Vesper im Schulungsraum ging es gestärkt in drei Gruppen los. Die erste Gruppe durfte mit Paula Vogt einen kleinen Theorieteil im Schulungsraum absolvieren. Zunächst korrigierten die Kinder auf einem großen Bild an der Wand Fehler, die im Straßenverkehr immer wieder gemacht werden. Danach zeigten die Vorschüler ihr Wissen bei einem elektronischen Bilderrätsel. Die beiden anderen Gruppen durften, nach einer Einweisung, den Verkehrsparcours auf Kettcar, Bobby-Car und als Fußgänger ausgiebig üben. Nach und nach wurden die Gruppen durchgewechselt. Dabei wurden die Kinder zum Thema „Wie verhalte ich mich auf der Straße“ spielerisch mit ganz viel Spaß und großer Freude gestärkt.

Es war ein toller Vormittag. Wir danken herzlich der Jugendverkehrsschule Tuttlingen, mit Herrn Raymond Jean, sowie Paula und Klaus Vogt für die abwechslungsreiche Gestaltung dieses Vormittages. Außerdem danken wir unserer Kirchengemeinde St. Marien, die uns die Busfahrt ermöglicht hat.