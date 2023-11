Besonderes Jubiläum im Schneeschuhverein

Der Schneeschuhverein Spaichingen feierte ein besonderes Jubiläum. Am 9. November fand in der Skihütte ein Ehrungsabend für eine besondere, lange Mitgliedschaft statt. Diese einmalige Ehrung konnte der Verein zum ersten Mal feiern. Zwei Mitglieder des Schneeschuhvereins Spaichingen wurden für 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Der 1. Vorsitzende Steffen May würdigte die 80 Jahre Mitgliedschaft von Theo Bader und Norbert Wenzler als etwas ganz „Besonderes“! Er bedankte sich für die lange Treue zum Verein und überreichte beiden Jubilaren einen Geschenkkorb. Foto: Marianne Remmele (Schriftführerin)

