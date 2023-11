Besondere Ehrung bei der Feuerwehr Kolbingen

Beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Kolbingen sind im Rahmen des Jahresabschlusses verdiente Mitglieder für ihren Feuerwehrdienst geehrt worden.

Eine Ehre war es Kreisbrandmeister Andreas Narr für 40 Jahre Mitgliedschaft das goldene Ehrenabzeichen des Landes Baden-Württemberg zu überreichen. Mit Stolz konnte er Harald Stehle diese besondere Auszeichnung verleihen. Ganz nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“, nutze Andreas Narr die Gelegenheit sich herzlichen für sein Engagement und seine Treue zur Feuerwehr Kolbingen zu bedanken. Diesen Dank richtete er auch an die gesamte Wehr.

„Wenn ich so in die Reihen sehe, dann sehe ich Dich“ schloss sich Kommandant Edgar Hipp an. Harald Stehle war seit 1990 über viele Jahre mit Leib und Seele Jugendwart und begeisterte mit seiner Art die jungen Buben, die heute das Rückgrat der Feuerwehr bilden. Neben den zahlreichen Aus- und Weiterbildungen ist Harald Stehle nicht nur Brandmeister, sondern war als Ausschussmitglied und stellvertretender Kommandant immer Vorbild und hat sein Wissen und Sachverstand beim Bau des Feuerwehrmagazins eingebracht.

Für 25 Jahre aktiven Dienst überreichte Kreisbrandmeister Andreas Narr mit Dank das silberne Ehrenabzeichen des Landes Baden-Württemberg an Jörg Grathwohl. Neben seinen Aus- und Weiterbildungen sorgt er nicht nur als Kleiderwart für eine ordentliche Ausstattung der Kameraden, er ist auch mit seiner guten Stimmung der Kitt den es in der Feuerwehr braucht, so Kommandant Edgar Hipp.

Abschließend erhielt Nils Schmissrauter das bronzene Ehrenabzeichen des Landes Baden-Württemberg für 15 Jahre aktiven Dienst. Kommandant Edgar Hipp hob hervor, dass er als als Jugendwart das zweitwichtigste Amt in der Feuerwehr bekleide, das er seit 2016 ausübt. Im vergangenen Jahr konnten 9 Kameraden in die aktive Wehr wechseln. Nur so könne heute eine freiwillige Feuerwehr weiter existieren. Dafür dankte ihm Edgar Hipp.

Abschließend bedankte sich Bürgermeister Christian Abert bei allen anwesenden Kameraden für ihr Engagement. Er und der gesamte Gemeinderat schätzen und unterstützen die fachkundige Arbeit der Feuerwehr. Besondere Glückwünsche richtete Christian Abert an die geehrten Kameraden.