Besinnliche Weihnachtsfeier beim VdK Aldingen-Aixheim

Die Aldinger Ortsgruppe des Sozialverbandes VdK hat am vergangenen Samstag eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Die erste nach den Corona-Beschränkungen, also nach dreijähriger Pause.

Es verstand sich von selbst, dass sich dazu viele Mitglieder anmeldeten. So hatten die Organisatorinnen Uschi Buddatsch und Hannelore Bader einiges an Arbeit zu leisten. Doch nachdem es im Sommer, bei der Jahreshauptversammlung gelungen war, alle acht Vorstandsposten neu zu besetzen, konnten die Aufgaben auf alle Schultern verteilt werden.

Zunächst galt es, die Tische in dem Raum im katholischen Gemeindehaus weihnachtlich zu dekorieren. Dank dem Hobby von Uschi Buddatsch, der Näherei und dank ihrer Fähigkeit filigrane kleine Kunstwerke aus Stoff zu zaubern, entstand ein viel beachteter und viel gelobter Tischschmuck.

Nach der Begrüßung durch die neu gewählte Vorsitzende Silvia Müller gingen die Gäste an die obligatorische Kaffee- und Kuchentafel. Besinnlich wurde es beim Singen der Weihnachtslieder. Hier konnte einmal mehr Erich Vosseler gewonnen werden, die Begleitung am Klavier zu übernehmen. Seine Freude am Tun steckt die Senioren an und die Tradition lebte wieder einmal auf. Besonders begeistert war die Gesellschaft, als Uschi Buddatsch ihren Solo-Vortrag zu Gehör brachte. Mit einer wunderschönen Stimme sang sie modernere Titel, die in die Zeit passen. Humorvolle Vorträge von Gisela Derbogen und Sylvia Braunbart rundeten das Programm ab.

Bei einer Weihnachtsfeier darf ein Weihnachtsmann nicht fehlen. Beim VdK war es eine Weihnachtsfrau, nämlich die neu gewählte Frauenbeauftragte Mona Becker. Noch am Samstagmorgen hatte sie sich die Reime ausgedacht, die sie vortrug, während sie die Geschenke verteilte. Unterstützung erhielt sie dabei von Sylvia Braunbart.

Das danach folgende Abendessen war dem Engagement von Hannelore und Karl Bader zu verdanken. Sie kümmerten sich um den Einkauf, die Zubereitung und das Servieren. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, aber auch der Unterstützung durch den stellvertretenden Vorsitzenden Willi Tettmann, lief alles „wie am Schnürchen“.

Von so viel Engagement ließen sich auch die Mitglieder anstecken. Immer wieder unterstützten sie die Veranstaltung, wo immer eine helfende Hand gebraucht wurde. Das bemerkte auch Ilona Ganter, die Frauenbeauftragte des Kreises wohlwollend. Sie vertrat die Kreisvorsitzende Maria Streicher.