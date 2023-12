Besinnliche Stimmung zum guten Zweck

Trotz des starken Schneefalls folgten viele Zuhörer der Einladung des Gesangvereins und des Musikvereins in die St.-Stephanus-Kirche in Renquishausen, um sich musikalisch auf den Advent einstimmen zu lassen. Bei besinnlicher Stimmung und Kerzenschein in der festlich geschmückten Kirche wurden zuerst die beiden Projekte vorgestellt, zu deren Gunsten das Benefizkonzert abgehalten wurde, das Frauenhaus in Tuttlingen und das Schulprojekt Bona in Ghana.

Anschließend gaben die Musiker ihre Stücke zum Besten, die in fleißiger Probenarbeit einstudiert wurden. Von traditionellen bis modernen Weihnachtsliedern aus nah und fern war für jeden Zuhörer etwas dabei, auch zwei gemeinsame Stücke mit Musikverein und Gesangverein wurden vorgetragen.

Das begeisterte Publikum konnte im Anschluss noch vor der Kirche bei Punsch, Glühwein und einer heißen Kesselwurst den schönen Winterabend genießen.

Der Musikverein und der Gesangverein können auf einen rundum gelungenen Abend zurückblicken und bedanken sich für das rege Interesse und die Unterstützung.