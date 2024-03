Berufe-Forum 2024 der GMS Obere Donau/Realschule Mühlheim

Am Montag, den 11.03.2024, fand bereits zum zweiten Mal das „Berufe-Forum“ statt, eine gemeinsame Initiative der Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau und der Realschule in Mühlheim. Über 40 Firmen, Einrichtungen und Schulen präsentierten ihre Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Festhalle in Fridingen.

Schulleiter Christian Traub der GMS Obere Donau eröffnete feierlich das Berufe-Forum und zeigte, wie eine starke Kooperation zweier regionalen Schulen neue Möglichkeiten eröffnet. Stefan Waizenegger, der amtierende Bürgermeister von Fridingen, betonte die Relevanz des Forums als ein wichtiges Instrument zur Berufsorientierung, das einen optimalen Einblick in die Betriebe der Region ermöglicht und als solches sehr gut angenommen wird. Sonja Geigis von der Sparkasse Tuttlingen richtete ebenfalls ein paar Worte an die Gäste, schilderte ihren eigenen Werdegang und zeigte somit, wie wichtig es ist, junge Menschen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen.

An den Ständen der teilnehmenden Unternehmen und Schulen hatten die Schülerinnen und Schüler beider Schulen die Möglichkeit, Ausbildungsleiter und aktuelle Auszubildende kennenzulernen und Fragen zu stellen. Neben den traditionellen handwerklichen Berufen gab es auch einige neue Berufe zu entdecken. Darüber hinaus erhielten die Schüler Informationen über die verschiedenen Schularten im Anschluss an den 9. oder 10. Jahrgang und konnten die Inhalte des Unterrichts durch mitgebrachtes Material kennenlernen.

Das breite Spektrum an Informationsmaterialien, das von den Ausstellern angeboten wurde, wird den Jugendlichen noch lange in Erinnerung bleiben und ihnen bei der Wahl einer Ausbildungsstelle oder eines Praktikums helfen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Realschule Mühlheim eröffnete den Jugendlichen neue Möglichkeiten zur Erkundung ihrer Karrierewege und zur Inspiration für ihre berufliche Zukunft.

Ein Dankeschön geht an die Schülerfirma unter der Leitung von Herrn Michael Weidemann für die Verköstigung und an den Förderverein der GMS Obere Donau für das gemeinsame Pizzaessen vor vor dem Auftakt. Besonderer Dank gilt auch Sekretärin Susanne Brauer für ihre Organisationsarbeit sowie Vanessa Lingner und Markus Hahn für ihre Berufskoordination. Die Schulgemeinschaft blickt auf einen erfolgreichen Abend zurück und freut sich bereits auf das Berufe-Forum 2025 in Mühlheim.