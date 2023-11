Benefizkonzert für Women For Women

Mit rund 250 Besuchern war kürzlich an einem Samstag die Tuttlinger Auferstehungskirche beim Konzert der Women For Women Projekt Band sehr gut gefüllt.

Erstmals nach 2019 und der nachfolgenden Coronapause war dies das fünfte von sechs Konzerten der Women For Women Projekt Band zugunsten des Tuttlinger Vereins Women For Women. Mit Uwe Sczech an den Drums, Totto Klatt am Bass, Daniel Menzel am Keyboard, Ad Schwarz und Bene Schreiber an der Gitarre sowie der grandiosen Sängerin Bettina Kuhn wurde den Zuhörern ein perfekter und abwechslungsreicher Programm-Mix aus weltlichen und christlichen Songs präsentiert. Ehe es nach einer Pause weiterging, wurde ein Infovideo über das Projekt gezeigt, bei dem in Kenia und mittlerweile auch Uganda Witwen und alleinerziehende Mütter durch die Bereitstellung einer Milchkuh eine solide Existenz ermöglicht wird. Die Zuhörer waren von dem Abend vollauf begeistert, klatschten und sangen bei bekannten Songs kräftig mit und ließen die Musiker erst nach Zugaben von der Bühne.