Bei Hauptversammlung zieht DAV Tuttlingen positive Bilanz

Steigende Mitgliederzahlen, viel Programm, solide Finanzen und fast alle Posten besetzt: Eine durchweg positive Bilanz haben die Redner bei der Mitgliederversammlung der DAV-Sektion Tuttlingen gezogen.

Aktuell zählt die Sektion Tuttlingen 2108 Mitglieder und setzt damit ihren leichten Aufwärtstrend fort (Januar 2022: 2066 Mitglieder, Januar 2023: 2080 Mitglieder). Grund für manch einen der Neueintritte sind unter anderem die Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich sowie das Angebot rund um die sektionseigene Kletteranlage „little rock“.

Erster Vorsitzender Klaus Pfitscher, der die Mitglieder in der S4-Lounge herzlich begrüßte, wies während der Versammlung auch auf das breit aufgestellte Jahresprogramm hin: Im vergangenen wie auch in diesem Jahr gibt und gab es rund 75 Angebote. Die Bilanz aus 2023: Von 73 geplanten Veranstaltungen fanden 68 statt, 44 verschiedene Tourenorganisatoren waren dabei aktiv. Sein dickes Lob ging an Tourenwart Martin Gienger, der wieder etliche Mitglieder dafür gewinnen konnte, etwas anzubieten.

Allerdings wird die Mitgliedschaft ab Januar 2025 etwas teurer. Da die Sektionen für jedes A-Mitglied 3,50 Euro mehr an den Hauptverband abführen müssen, zieht die Tuttlinger Sektion nach und beschloss die Beitragserhöhung einer A-Mitgliedschaft von 60 auf 63,50 Euro. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2017.

Auch Wahlen gab es: Im Amt bestätigt wurde Vorsitzender Klaus Pfitscher. Verabschiedet wurde hingegen Martha Ulrich, die als Leiterin der Seniorengruppe ausscheidet. Ein offizieller Nachfolger wurde noch nicht gefunden. Die Seniorengruppe trifft sich weiterhin wie gewohnt an jedem dritten Mittwoch im Monat, um kleine Wanderungen zu unternehmen.

Vorgestellt wurde das langjährige DAV-Mitglied Willfred Schäfer. Er leitet ergänzend zur Seniorengruppe die neue Gruppe 60plus und bietet einmal pro Monat halbtägige Wanderungen oder Radtouren an.

Auch treue Mitglieder wurden geehrt. 37 Personen standen auf der Liste, von denen jedoch leider nur sieben Mitglieder persönlich kommen konnten. Geehrt wurden vor Ort: Für 50 Jahre: Hannelore Faude, Helmut Faude und Susanne Martin. Für 40 Jahre: Karl-Hermann Marx und Ursula Stolz. Für 25 Jahre: Susanne Rüdiger und Karsten Schreiber.

Die Namen der weiteren Jubilare sowie ein noch ausführlicherer Bericht zur Mitgliederversammlung sind auf der Homepage www.dav-tuttlingen.de zu finden.