Beeindruckendes Engagement für brasilianische Straßenkinder

Einen beeindruckenden Abend erlebten die teilnehmenden Kolpingmitglieder des Kolpingbezirks Rottweil-Tuttlingen am Weltgebetstag in Dunningen. Nach der gemeinsamen, von Präses Hermann Barth gehaltenen Eucharistiefeier freute sich beim anschließenden Zusammensein Vorsitzender Hans-Georg Maier über einen gut gefüllten Bischof-Antonio-Saal.

Nach einem kurzen Film über die Arbeit von Kolping Brasilien mit beispielhaften Hilfsprojekten durfte er Marius Ritzi vom Verein educare, Trossingen, begrüßen, der das Engagement seines Vereins für Straßenkinder in Sao Paulo mit einer Bilderschau vorstellte.

Innerhalb von nunmehr 15 Jahren hat dieser kleine Verein inmitten von Sao Paulo ein Kinderzentrum errichtet, in dem tagsüber etwa 180 Kinder aus ärmlichsten und familiär schlimmen Verhältnissen (die allermeisten Kinder haben keinen Vater mehr) betreut werden.

Die Crack-Drogenszene ist allgegenwärtig, das Essen in dieser „Insel“ in dieser Millionenstadt oft die einzige Mahlzeit am Tag. Dank einem wachsenden Spendenaufkommen konnte der Verein mittlerweile ein ehemaliges Schwesternheim umbauen und vielfältige Bildungs-, Freizeit- und Sportangebote einrichten.

Die ausgezeichnete Vortragsweise von Herrn Ritzi und die anschaulichen und drastischen Beispiele fesselten die Anwesenden sichtlich, eine lange Fragerunde zeigte die Empathie, die diesem Engagement entgegengebracht wurde. Auch wurde deutlich, was aus einer kleinen Idee, geboren aus einem FSJ-Jahr eines brasilianischen jungen Mannes hier in Deutschland und dem Zusammentreffen zweier junger Paare, werden kann.

Der junge brasilianische Mann ist zusammen mit seiner deutschen Frau heute Leiter dieses Kinderzentrums, das Ehepaar Ritzi, Trossingen, sorgt mit ihrem Verein für die Unterstützung von deutscher Seite aus. Das Spendenkörbchen war am Ende des Abend gut gefüllt, mit einem Beitrag des Kolpingbezirks und der Kolpingsfamilie Dunningen durfte Vorsitzender Hans-Georg Maier Herrn Ritzi insgesamt 1000 Euro übergeben. Nähere Informationen über die Arbeit des Vereins educare gibt es unter dem Link www.educareev.de.