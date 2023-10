Am Sonntag, 22. Oktober, veranstaltete die Initiative Asyl Tuttlingen einen Beatbox-Workshop für Geflüchtete und andere Interessierte. Paul Brenning, ein bekannter Beatboxer und Künstler aus Berlin, führte zuerst ein paar Beatbox-Einlagen vor. Dann erklärte er, wie man mit dem Mund und der Stimme, die verschiedenen Teile eines Schlagzeugs nachahmen kann. Anschließend zeigte er an der Tafel einige Beispiele für Rhythmen. Daraufhin konnten die Teilnehmenden in Kleingruppen selbst Beats erfinden und vorführen. Die Kinder und Jugendlichen und einige Erwachsene waren voll bei der Sache und machten begeistert mit. Zum Schluss zeigte Paul Brenning noch einige Rhytmen für die schon etwas Fortgeschrittenen. Schön war auch, dass eine ganz gemischte Gruppe zusammenkam, so dass der Workshop ein erfolgreiches integratives Projekt war.

