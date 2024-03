Baumschneidekurs beim OGV am Obstbaumlehrpfad

Beim Baumschnittkurs am Obstbaumlehrpfad erhielten die 18 Teilnehmer nicht nur wertvolle Tipps für den richtigen Baumschnitt, sondern erfuhren auch sehr viel Neues in der Theorie. Der Denkinger Verein für Obstbau, Garten und Landschaft bot diesen Schnittkurs seinen Mitgliedern und allen Interessierten an, der vom Fachwart und Kreisvorsitzenden Hans Weber geleitet wurde.

Der Obstbaumlehrpfad mit seinen verschiedenen verhältnismäßig jungen und alten Obstbäumen bot für den Kurs geradezu ideale Voraussetzungen.

Auf die Fragen warum Obstbaumschnitt, sein Ziel und das „Wie“ hatte der Fachmann viele Antworten in der informativen theoretischen Einführung parat. Licht und Luft sind Voraussetzungen für einen guten Ertrag eines Obstbaumes, lautete bereits die erste Antwort. Beim Schneiden sollte auch auf das physiologische Gleichgewicht geachtet werden. Bei regelmäßigem Schnitt (ca. 30 - 40 % Schnittgut) erfolgt ein mäßiger Austrieb, lautete die Theorie. Würde man keinen Schnitt machen, erhält der Baum kein Licht, Krankheiten treten auf und nach und nach erfolgt eine Vergreisung des Baumes. Beim Schnitt auf Astring schneiden und unbedingt darauf achten, dass keine Stummel entstehen.

So erhielten die Teilnehmer das Grundwissen über den richtigen Schnitt von Obstbäumen angefangen vom Erziehungsschnitt, über den Erhalt und auch über eine Verjüngung.

Doch sollte man immer daran denken, dass es zwei Arten von Baumschnitten gibt: der Winterschnitt rege den Baum zum Treiben an und der Sommerschnitt erzeuge eine Triebbremsung. „Also im Sommer ran ans Baumschneiden“, lautete die Empfehlung.

Doch sollte das Steinobst wie Kirschen und Zwetschgen gleich nach der Ernte geschnitten werden.

Dass zu einem guten Arbeiten auch das richtige Werkzeug gehört, erfuhren die Teilnehmer bei einer kleinen Präsentation von Schneidgeräten. Nach der Theorie begann der Referent Hans Weber an einem Apfelbaum, mit der praktischen Umsetzung. Bei jedem Schnitt fragte er die Teilnehmer nach dem Vorgehen. So konnte er gleich feststellen, dass seine theoretischen Informationen gut verstanden wurden. „Ein ordnungsgemäß durchgeführter Baumschnitt verleiht dem Baum Stabilität, der Baum bringt eine reiche Ernte mit guter Qualität und fördert zugleich auch die Gesundheit des Baumes“ zitierte Fachwart Hans Weber. Die Teilnehmer waren begeistert von der Veranstaltung.