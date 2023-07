Baumpflanzaktion von Trossingenactiv

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Werbegemeinschaft Trossingenactiv ein Gewinnspiel durchgeführt unter dem Motto „Trossinger Baumschätze kennenlernen und gewinnen!“. Die Teilnehmer dieses Gewinnspiels mussten Klebemarken mit Abbildungen von Bäumen in der Teilnahmekarte den entsprechenden Standorten zuordnen. Es handelte sich dabei um Bäume, die laut der Trossinger Baumschutzsatzung unter besonderem Schutz stehen. Obwohl es sich um ein sehr anspruchsvolles Gewinnspiel handelte, haben über 300 Kunden der Trossingenactiv–Geschäfte korrekt beklebte Teilnahmekarten abgegeben.

Die Werbegemeinschaft Trossingenactiv hatte bei diesem Spiel versprochen, für jede korrekt abgegebene Karte einen Euro auf ein Baumpflanzkonto einzuzahlen. Nach Abschluss der Aktion hat Trossingenactiv diesen Betrag noch großzügig aufgerundet und in Absprache mit der Stadt Trossingen fünf Linden bestellt mit einer Höhe von etwa vier Metern, um damit an der Straße in Richtung Aixheim auf der linken Seite wenige hundert Meter vor dem Hof Maier einen Trossingenactiv–Lindenpfad anzulegen.

Inzwischen ist es soweit und der Trossingenactiv–Lindenpfad ist fertig. Gepflanzt wurden die Linden von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs unter Anleitung von Bauhofleiter Reiner Hils. Gepflanzt wurde vier Bäume nebeneinander und ein fünfter Baum wurde zwischen zwei vorhandene Linden gesetzt. Nun können sich Spaziergänger an den neu gepflanzten Bäumen erfreuen.