Baumpflanz– und Schnittkurs

Eigenheimer und Gartenfreunde Emmingen–Liptingen luden zum Pflanz– und Schnittkurs ein.

In der gut besuchten Veranstaltung bei schönstem Sommerwetter fand der Pflanz– und Schnittkurs am Siedlerpavillon statt. Sven Görlitz, Gartenberater beim Verband Wohneigentum, zeigte die fachgerechte Pflanzung und den Erziehungsschnitt an einem Obst– und Walnussbaum.

Die richtige Pflanzung und der Schnitt entscheiden maßgeblich über das Anwachsen und die Entwicklung des Baumes. Des Weiteren ging es in der Veranstaltung darum, wie man verschiedene Gartenpflanzen fachgerecht schneidet, welches Schnittwerkzeug hierfür geeignet ist und wo die Vorteile des Sommerschnitts liegen. Zusätzlich gab es nützliche Informationen für weitere interessante Gartenthemen wie Düngung, umweltgerechten Pflanzenschutz und die Klimaanpassung des Gartens.

Anschließend luden die Eigenheimer und Gartenfreunde die Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen, sowie Kaltgetränken ein. Die Eigenheimer und Gartenfreunde sind Mitglied im Verband Wohneigentum Baden–Württemberg. Dieser stellt den Gartenberater für Schnittkurse, Seminare — auch online zur Verfügung. Ebenso bietet der Verband seinen Mitglieder ein umfassende Leistungen an, wie zum Beispiel Rechtsberatung in Sachen Wohneigentum, Bauherrenhaftpflichtversicherung etc. an. Das Leistungspaket ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Der örtliche Verein stellt seinen Mitglieder verschiedene Geräte zur Gartenbearbeitung usw. zur Verfügung.