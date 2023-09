Baumaßnahme an der Pfarrkirche beginnt

Auf 24 Stufen erreicht der Kirchenbesucher den Haupteingang der Pfarrkirche Sankt Ulrich, zum Nebeneingang an der Südseite sind es 26 Treppenstufen und drei Podeste. Der Eingang zur Sakristei ist fast ebenerdig, hat nur zwei Stufen und wurde ab und an bei Bedarf von Gottesdienstbesuchern mit körperlicher Beeinträchtigung zum Eintritt in den Kirchenraum benutzt.

Seit Jahren haben die Gremien von Stiftungsrat und Pfarrgemeinderat über die Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs zur Pfarrkirche beraten und verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Weitreichende Überlegungen, den Haupteingang der Kirche barrierefrei zu gestalten, scheiterten am Umfang der Baumaßnahme und deren Finanzierung. Jetzt wurde ein ursprünglicher Vorschlag von Pfarrgemeinderat Albrecht Haaf wieder aufgegriffen.

Ausgehend vom Eingangsbereich der Sakristei wird eine Rampe aus fränkischem Kalkstein zum Seiteneingang geschaffen. Die Außenanlage in diesem Bereich des Treppenaufganges wird neugestaltet. Als begleitende Maßnahme erhält die Südseite der Kirche einen wetterfesten Farbanstrich. Die Bauarbeiten beginnen in den nächsten Tagen. Sie werden von ortsansässigen Handwerksbetrieben ausgeführt und sollen vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden.

Die Kirchengemeinde rechnet mit einem Kostenaufwand von 130.000 Euro. Spenden zur Finanzierung der Maßnahme auf das Konto der Seelsorgeeinheit Egg, IBAN DE74 6925 1445 0005 0090 06, Sparkasse Engen-Gottmadingen,m werden dankend angenommen.