Balgheimer Adventsmarkt 2023

Am vergangenen Freitag verwandelte sich der Marienplatz in eine malerische Winterlandschaft für den zweijährlich stattfindenden Adventsmarkt. Trotz des heftigen Schneetreibens ließen es sich zahlreiche Besucher nicht nehmen, die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.

Von köstlichen Speisen und Getränken, präsentiert von den Balgheimer Vereinen und Institutionen, bis hin zu kunstvollen Handwerksstücken und kleinen Schätzen von den Marktteilnehmern - der Markt hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Besonders beliebt waren die Schafe der Schäferei Lohmüller sowie das fröhliche Kinderkarussell, das die Herzen der kleinen Besucher höherschlagen ließ.

Die Eröffnung des Marktes wurde von Bürgermeister Schwarz eingeleitet und war der Startschuss für ein Programm voller bezaubernder Darbietungen. Der Kindergarten St. Josef entzückte das Publikum mit einem bezaubernden Sternentanz, während die Schüler der ersten und zweiten Klasse der Grundschule mit stimmungsvollen Liedbeiträgen begeisterten. Die Musikkapelle Balgheim sorgte mit ihren weihnachtlichen Klängen für eine festliche Stimmung und rundete das unterhaltsame Programm ab.

Trotz der winterlichen Witterung war der Adventsmarkt in Balgheim ein großer Erfolg und bescherte den Besuchern einen zauberhaften Start in die bevorstehende Weihnachtszeit. Von daher ein großer Dank an alle, die zum Gelingen des diesjährigen Adventsmarktes beigetragen haben!