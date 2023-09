Obwohl für den Balgheimer Moritz Eisold bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am Wochenende nicht alles nach Wunsch gelaufen ist, hat er am Ende des Zehnkampfes mit dem dritten Platz doch erneut ein Spitzenergebnis erzielen können. Mit 6924 Punkten fehlten ihm in Hannover in der Klasse U20 am Schluss nur 32 Punkte zu Platz zwei, den sich Torben Prepens vom TV Cloppenburg sicherte.

Favorit gibt verletzt auf

Großer Favorit in dieser Klasse war Amadeus Gräber, der Anfang August in Jerusalem souverän Europameister geworden war. Doch er musste schon bei der zweiten Disziplin mit muskulären Problemen die Segel streichen.

So konnte sich Emmanuel Molleker, Freund und Vereinskollege von Moritz Eisold bei der LG Filder, nach dem DM–Titel vor zwei Jahren in der Klasse U18, nun auch in U20 zum Deutschen Meister krönen lassen.

Podest in weite Ferne gerückt

Für Moritz Eisold verlief der erste Tag eher durchwachsen. Zwar erreichte er im Weitsprung mit tollen 7,17 Metern die zweitbeste Weite im Feld, doch in den Sprints über 100 Meter mit 11,57 und über 400 Meter mit 53,00 Sekunden blieb er doch etwas hinter seinen gesteckten Zielen zurück.

Die Kugel stieß er als Drittbester auf 13,27 Meter. Da fehlte ihm dann doch fast ein Meter auf seine persönliche Bestleistung. Und auch im Hochsprung wäre er noch gerne etwas höher als 1,83 Meter gesprungen. So schien nach den ersten fünf Disziplinen ein Podestplatz eher unwahrscheinlich.

Schlussspurt am letzten Tag

Der zweite Tag begann mit 16,18 Sekunden über 110 Meter Hürden im Sollbereich. Mit dem Diskus erreichte Moritz mit guten 43,86 Metern die beste Weite aller Teilnehmer und schob sich in der Gesamtwertung weiter nach vorn. Doch nach 4,10 Metern beim Stabhochsprung war klar, dass der Kampf um die Plätze zwei bis vier eng wird.

Zwei neue Bestleistungen

Dann zeigte der Balgheimer aber seine Kämpferqualitäten und stellte in den beiden letzten Disziplinen zwei neue persönliche Bestleistungen auf. Mit dem Speer steigerte er sich auf tolle 55,04 Meter, und auch in seiner Angstdisziplin über 1500 Meter lief er in 5:02,00 Minuten so schnell wie noch nie.

Damit konnte er zwar Torben Prepens nicht mehr vom zweiten Platz verdrängen, doch den stark aufkommenden Loke Elias Sommer (LG Flensburg), der über 1500 Meter mit 4:24,44 Minuten mit Abstand die beste Zeit lief, konnte Moritz mit 22 Punkten Vorsprung auf den vierten Platz verweisen.

Goldmedaille mit der Mannschaft

Außer über die Bronzemedaille in der Einzelwertung konnte sich Moritz Eisold zudem über den Meistertitel in der Mannschaftswertung freuen. Gemeinsam mit Emmanuel Molleker und seinem Vereinskollegen Pascal Schnepp holte sich Moritz Eisold mit dem Team der LG Filder mit 19227 Punkten die Goldmedaille. Gerade mal 33 Zähler lag da die Mannschaft von Bayer Leverkusen auf Platz zwei zurück.