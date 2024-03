Osterdekoration schmückt den Balgheimer Marienbrunnen

Der Marienbrunnen vor dem Balgheimer Rathaus wurde auch dieses Jahr wieder von vielen ehrenamtlichen Helfern für die Osterzeit schön geschmückt (Foto: Manuela Schutzbach). Am Palmsonntag wurde der Brunnen im Rahmen der Palmsonntagsprozession in Begleitung der Kindergartenkinder vor dem Gottesdienst geweiht. Bürgermeister Nathanael Schwarz dankte dem Gestaltungsteam auch im Namen des Gemeinderates und der gesamten Bevölkerung. Er zeigte sich glücklich über dieses Engagement der Bevölkerung: „es ist jedes Jahr eine Freude zu sehen, dass die schöne Tradition seit der 900 Jahr Feier am Leben gehalten wird.“ Bis nach Ostern ziert der Brunnen mit dem wunderbaren Schmuck den Marienplatz.