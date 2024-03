Öffentliche Sitzung des Balgheimer Gemeinderates

Der Balgheimer Gemeinderat lädt am Dienstag, 12. März, um 18.15 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in den Sitzungssaal im Balgheimer Rathaus. Laut Ankündigung stehen auf der Tagesordnung unter anderem die Bekanntgaben nicht öffentlich gefasster Beschlüsse, die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni, die Teilfortschreibung Regionalplan „Raumbedeutsame Windkraftanlagen“, die Nutzung und Vermietung Feuerwehrmagazin, die Vergaben, Beratungen und Informationen zu Projekten und Maßnahmen und einiges mehr. Die Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Eine nicht öffentliche Beratung schließt sich an.