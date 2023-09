Balgheim

Netto eröffnet modernisierte Filiale in Balgheim

Balgheim / Lesedauer: 2 min

In Balgheim feiert der Discounter Netto am Dienstag, 19. September, die Wiedereröffnung der Filiale in der Tuttlinger Straße 22/ 24.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 09:12 Von: sz