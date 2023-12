Musikverein Balgheim spielt Wunschkonzert zum Jahresende

„Euer Wunsch ist uns Befehl“ lautet das Motto des Musikvereins Balgheim beim Jahreskonzert am Samstag, 9. Dezember, in der Sport- und Festhalle in Balgheim. Ab 19.30 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker Stücke, die ihre Zuhörer ausgesucht haben. „Etliche Stimmzettel sind bei uns eingegangen“, teilen die Aktiven in einer Pressemeldung mit. Weiter schreiben sie: „Ihr dürft gespannt sein, wie sich Balgheim entschieden hat.“ Der Eintritt ist frei