Balgheim

Lagercontainer eines Autohauses aufgebrochen

Balgheim / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter einen als Schrott-Lager genutzten Container auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Steigäcker aufgebrochen. Zuvor beschädigte der Unbekannte eine Lampe mit Bewegungsmelder, welche an einem angrenzenden Carport angebracht war.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 15:30 Von: sz