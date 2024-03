Wirtschaft

Investoren wollen 30 neue Wohnungen bauen

Balgheim / Lesedauer: 4 min

Die Projektbeteiligten freuen sich, dass das von Architekt Heinrich Binder (Dritter von links) geplante Modell bei den Besuchern gut angekommen ist. (Foto: Franz Dreher )

In Balheim tut sich was. Im Schloss schauen sich Unternehmer die Pläne für ein großes Projekt an.