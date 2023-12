- Am 1. Dezember hat Tobias Keller, der scheidende Bürgermeister der Gemeinde Bärenthal, in einem inoffiziellen Akt die Rathausschlüssel und das Amtssiegel an seinen mit großer Mehrheit gewählten Nachfolger Morris Stoupal übergeben.

Prall gefüllte Sitzungsmappe wartet auf Stoupal

Die Amtszeit von Keller endete einen Tag zuvor. „Mit der sofortigen Übergabe von Siegel und Schlüsseln kann Morris Stoupal wie geplant ab 1. Dezember in die Amtsgeschäfte einsteigen“, sagt Keller. Hierzu überreicht er seinem Nachfolger auch eine prall gefüllte Sitzungsmappe. „Ich freue mich wirklich über so einen tollen und engagierten Nachfolger.“ Es sei gerade in diesen Zeiten, in denen viele altgediente Bürgermeister aufhören, nicht selbstverständlich, dass ein junger, ambitionierter Mitbürger sich für das verantwortungsvolle Ehrenamt der Gemeinde entschieden habe, so Keller.

1997 in Tuttlingen geboren, hat Stoupal die Mittlere Reife in Mülheim an der Donau abgelegt und anschließend die Fachhochschulreife an der Ferdinand von Steinbeis-Schule in Tuttlingen erworben. Nachdem er die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei der Firma Sauter in Bärenthal absolviert hatte, stellte sich ihm die Frage nach seiner beruflichen Zukunft: „Ich wollte nach meiner Ausbildung nochmal berufliches Neuland entdecken“, erinnert sich Stoupal.

Dabei hätten ihn seine Eltern sehr unterstützt. „So konnte ich das Studium zum gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule in Kehl angehen.“ Das sei die beste Entscheidung gewesen. „Heute gehe ich jeden Morgen gerne zum Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg.“ Dort arbeitet er seit rund einem Jahr im Bereich Hauptamt und der Kämmerei.

Finanzfragen stellen sich gleich zu Beginn der Amtszeit

Nun tritt der neue Schultes in Kellers Fußstapfen und kämpft wie sein Vorgänger mit den Problemen der schwierigen Finanzsituation der kleinsten Gemeinde im Landkreis Tuttlingen. Bis Jahresende sei für 2024/2025 ein Doppelhaushalt in Planung. Die zentralen Fragen zu Beginn seiner Amtszeit: „Was können wir in Zukunft in welche Projekte investieren und wie können diese finanziert werden?“, so Stoupal. Nach den Großprojekten Kindergartenausbau und Kläranlagensanierung stelle man sich nun darauf ein, „in der nächsten Zeit kleinere Brötchen zu backen.“

Dennoch bleibt es, wie bereits vom Amtsvorgänger angestoßen, bei der Neugestaltung des Friedhofs im Jahr 2024 und dem Vorantreiben des Breitbandausbaus bis 2025. Langfristig steht die Erschließung des Neubaugebietes „Mittleres Eschle“ auf der Agenda. „Trotz der engen Zügel freue ich mich auf das Gestalten in unserer Gemeinde und werde alles darangeben, dass unsere Projekte förderfähig und umsetzbar sind“, so Stoupal.

Offizielle Amtseinsetzung am 10. Januar

Die offizielle Amtseinsetzung von Morris Stoupal und die Verabschiedung von Tobias Keller findet im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10. Januar um 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde statt.