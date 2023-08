Der erste Kandidat hat seinen Hut in den Ring geworfen: Morris Stoupal will Bürgermeister von Bärenthal werden. Die Wahl ist am 22. Oktober dieses Jahres. Notwendig ist sie, weil Amtsinhaber Tobias Keller vorzeitig ausscheiden wird. Stoupal ist in der 430–Seelen–Gemeinde kein Unbekannter.

Rathauschef im Ehrenamt

Seit wenigen Tagen ist die Stellenausschreibung öffentlich. Die Gemeinde Bärenthal sucht nach einem neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Das Amt ist zum 1. Dezember 2023 neu zu besetzen.

„Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Aufwandsentschädigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen“, heißt es darin unter anderem. Bis zum 25. September, 18 Uhr, können Bewerbungen beim Bürgermeisteramt in der Kirchstraße 8 eingereicht werden.

26–Jähriger engagiert sich in der Gemeinde

Der 26–jährige Morris Stoupal, der seit mehr als zehn Jahren in Bärenthal wohnt und unter anderem bei der örtlichen Feuerwehr aktiv ist, hat seine Bewerbung bereits eingereicht. Seit August 2022 ist er je zu 50 Prozent im Hauptamt und der Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Donau–Heuberg tätig. Eines seiner Ziele ist es, die Gemeinde digitaler aufzustellen, teilt er in einem Schreiben an unsere Redaktion mit.

Ein ausführlicher Bericht folgt.