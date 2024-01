Nun ist Morris Stoupal offiziell Bärenthaler Bürgermeister. Bei einer Gemeinderatssitzung wurde er im Beisein zahlreicher Bürger und anderen Bürgermeistern vereidigt. Außerdem wurde sein Vorgänger, Tobias Keller., verabschiedet.

Ende Oktober war Stoupal mit einer Mehrheit von rund 70 Prozent gewählt worden. Dies sei ein enormer Vertrauensvorschuss, sagte Landrat Stefan Bär in seiner Laudatio. Gleichzeitig wünscht er Stoupal „Begeisterungsfähigkeit, Geduld und ein dickes Fell“, um anstehende Herausforderungen zu meistern.

Feiern Abschied und Neubeginn (von links): Jürgen Zinsmayer, Bürgermeister von Renquishausen, Markus Ströbel, stellvertretender Bürgermeister von Bärenthal, Tobias und Dagmar Keller, Morris Stoupal, Susanne Irion, Bürgermeisterin von Trossingen und Kreisverbandsvorsitzende des Gemeindetags, und Landrat Stefan Bär (Foto: Sabine Doderer )

Auch die Trossinger Bürgermeisterin Susanne Irion, die an diesem Abend in ihrer Funktion als Vorsitzende des Kreisverbands Tuttlingen im Gemeindetag Baden-Württemberg ihre Glückwünsche aussprach, unterstrich rückblickend auf die Amtszeit von Tobias Keller: „Kommunale Selbstverwaltung hat auch ihre Kehrseite. Sie ist nicht nur Recht, Privileg, sondern auch Last.“

Um dem neugewählten Schultes die Last der Entscheidung etwas zu erleichtern, überreichte sie Stoupal augenzwinkernd einen sogenannten Entscheidungswürfel.

Hohes Maß an Fachkompetenz

Rückblickend auf die zwölfjährige Amtszeit von Keller waren sich alle Redner, darunter der Bürgermeister von Renquishausen, Jürgen Zinsmayer, und der stellvertretende Bürgermeister von Bärenthal, Markus Ströbel, in ihrer Wertschätzung einig: „Als Kämmerer konnten sich die Bärenthaler glücklich über einen Bürgermeister schätzen, der ein hohes Maß an Fachkompetenz mitgebracht und immer besonnen reagiert hat“, brachte es Irion auf den Punkt.

Gewürdigt wurden unisono die Großprojekte, die Keller gestemmt beziehungsweise in die Wege geleitet hat. Beispielsweise die Sanierung der Kläranlage, die Errichtung eines neuen Wasserhochbehälters für die Feuerwehr und der Kindergartenausbau.

"Gutes Fundament" gelegt

Projekte, die der neue Bürgermeister weiterführt, sind etwa die Friedhofsneugestaltung, die Fertigstellung der Außenanlagen des Kindergartens, die Erschließung von neuem Wohnraum und das Vorantreiben des Breitbandnetzausbaus.

Stoupal betonte das „gute Fundament“, das sein Vorgänger geschaffen habe. Gleichzeitig blickt er - trotz des geringen Finanzvolumens der kleinsten Gemeinde im Landkreis - optimistisch in die Zukunft: „Es gibt viel zu tun. Und wir werden das tun, was notwendig ist und was wir uns leisten können.“ Bärenthal werde nicht über seinen Verhältnissen leben.

Tobias Keller hört nach zwölf Jahren als Bürgermeister von Bährental auf. Seine Frau Dagmar hat ihn in all diesen Jahren unterstützt. (Foto: Sabine Doderer )

Das überragende Wählervotum sieht Stoupal als Ansporn, die Kommunikation zwischen Rathaus und Bevölkerung auf eine neue Basis zu stellen: „Ich werde das Thema der angemessenen Bürgerbeteiligung in allen Altersstufen in den nächsten Monaten und Jahren intensiv verfolgen.“

Für effizientere und einfachere Lösungen im Verwaltungsbereich sei zudem eine sukzessive Digitalisierung der Prozesse dringend voranzutreiben.

Sichtlich bewegt bedankte sich Keller bei Laudatoren und vor allem den Bärenthalern: „Keinen Tag meiner zwölf Jahre in der Kommunalpolitik möchte ich missen. Es war eine tolle Zeit als Bürgermeister. Dieses Amt war die Krönung in meinem bisherigen Berufsleben.“

Seinem Nachfolger wünscht er „alles erdenklich Gute, viel Geschick, Geduld, Leidensfähigkeit, Freude, vor allem aber eine glückliche Hand bei seiner politischen Arbeit.“