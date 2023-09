Aus und vorbei — und das in doppelter Hinsicht. Die kleinste Gemeinde des Landkreises Tuttlingen hat seit wenigen Tagen eine Gastronomie weniger. Die Baera Lodge, die vor acht Jahren von Yvonne und Hermann Trinkler in Eigenleistung geschaffen wurde, hat seit Ende August geschlossen.

Und auch die dazugehörigen Wohnmobilstellplätze inklusive der Apartments sollen Touristen in Bärenthal bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Yvonne Trinkler will die Baera Lodge verkaufen und betreibt bereits ein Restaurant in Hilzingen. Das Gastronomie–Ehepaar geht zudem seit einem Jahr getrennte Wege.

Alles beginnt 2014

Tausende Stunden an Arbeit steckten Hermann und Yvonne Trinkler über mehrere Jahre in ihre Baera Lodge. Das Schweizer Ehepaar kaufte im Herbst 2014 das Wohngebäude in der Gnadenweiler Straße und baute es in Eigenregie zu einer Anlaufstelle für Touristen und Feinschmecker um. Zunächst richteten sie die privaten Räume her.

Hermann und Yvonne Trinkler haben vor rund fünf Jahren ihre Gastronomie der Baera Lodge eröffnet. Das Ehepaar geht aber seit einem Jahr getrennte Wege und das Restaurant ist bereits geschlossen. (Foto: Simon Schneider )

Im Herbst 2017 waren die Wohnmobilstellplätze fertig, im Juni 2018 folgten die Ferien–Apartments. Die Gastronomie mit Küche eröffneten sie im Winter 2018/2019. Da die Nachfrage groß war, bauten sie einen Wintergarten an und schafften zusätzlichen Platz, um ihre Gäste bedienen zu können.

Vor allem Auswärtige nehmen das Angebot an

Die Gastronomie, genauso das Angebot der Wohnmobilstellplätze und Apartments, wurde nach Einschätzung von Yvonne Trinkler über die gesamte Zeit „vor allem von Auswärtigen sehr gut angenommen und lief erfolgreich. Wir haben überall sehr gute Bewertungen und Rückmeldungen bekommen. Die Touristen schätzten das Angebot sehr“.

So geht es für Hermann Trinkler weiter

Aber: Durch das Liebes–Aus im vergangenen Jahr kam auch das Erfolgsmodell ins Wanken. Das Ehepaar geht seit Sommer vergangenen Jahres getrennte Wege. Ihn zog es ins Ausland. Yvonne Trinkler, die schon zu gemeinsamen Zeiten Eigentümerin war, betrieb das Gewerbe zunächst alleine weiter.

Ich habe von den Bärenthalern selbst keine Unterstützung bekommen, null. Yvonne Trinkler

Der entscheidende Grund für die Schließung der Gastronomie sei laut Trinkler aber ein anderer: Das Niveau wie vor der Pandemie habe sie nach der Pandemie nicht mehr erreicht. Viele Gäste seien ferngeblieben. Vor allem von den Einheimischen wäre sie enttäuscht gewesen — auch schon vor Corona.

Gastronomin beklagt fehlende Unterstützung

„Ich habe von den Bärenthalern selbst keine Unterstützung bekommen, null. Es sind nur sehr, sehr wenige Einwohner als Gäste gekommen. Von 2019 bis jetzt hatte ich keinen einzigen Verein bei uns zu Gast und auch der Gemeinderat kam nie bei uns zum Essen vorbei. Gerade nach Corona hätte ich mir da mehr erhofft. Die Unterstützung wäre wichtig gewesen“, sagt Yvonne Trinkler enttäuscht, die auch fehlende Absprachen und schlechte Kommunikation in Bezug auf die Behörden, beispielsweise bei Straßensperrungen bemängelte. Die Absprachen seien aber wegen der Anfahrt der Wohnmobile und Gäste für die Baera Lodge oft wichtig gewesen.

Im Moment stehen die Wohnmobilstellplätze und die Ferien-Apartments der Baera Lodge noch für die Touristen zur Verfügung. Allerdings plant die Eigentümerin Yvonne Trinkler beides zu verkaufen. (Foto: Simon Schneider )

Die Wohnmobilstellplätze und die Apartments sind „momentan noch geöffnet“, sagt sie. Aber die Eigentümerin der Baera Lodge hat innerlich von Bärenthal bereits Abschied genommen und will auch das Angebot der Stellplätze und Übernachtungsmöglichkeiten schließen. Und mehr noch: Trinkler plant die gesamte Baera Lodge inklusive der privaten Räume zu verkaufen.

„Ich bin froh, wenn ich ganz von Bärenthal weg bin. Ich habe mit dem Verkauf aber keine Eile und keinen Druck. Ich will mir mit dem Verkauf Zeit lassen.“

Yvonne Trinkler führt Konzept in Hilzingen fort

Sie richtet den Blick nach vorne und handelte bereits: In Hilzingen ist sie durch Kontakte auf eine Location aufmerksam geworden. Als Pächterin eröffnete sie im dortigen Industriegebiet im Juli eine Ranch und versorgt seither unter anderem die Mitarbeiter der umliegenden Firmen mit einem Mittagstisch.

Schon als ich die Ranch zum ersten Mal gesehen habe, war ich davon begeistert und habe mich direkt in sie verliebt. Yvonne Trinkler

„Hilzingen hat mich sehr herzlich empfangen und die Leute und Firmen schätzen es dort sehr, dass es ein Gastronomieangebot im Industriegebiet gibt“, erzählt Trinkler, die das Konzept der Baera Lodge mit Cordon bleu in verschiedenen Variationen und somit vorwiegend Schweizer Köstlichkeiten in Hilzingen weiterführt.

40 Personen innen und 50 weitere außen haben bei ihr Platz. Geöffnet hat sie aktuell von Montag bis Samstag. „Ich durfte auch schon Gäste der Baera Lodge bei mir in Hilzingen begrüßen“, sagt sie. Die Schweizerin fühle sich dort so wohl, dass sie plane, die Ranch zu kaufen. „Schon als ich die Ranch zum ersten Mal gesehen habe, war ich davon begeistert und habe mich direkt in sie verliebt“, schwärmt Yvonne Trinkler in der Hoffnung, dass diese Liebe für ewig hält.