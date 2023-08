Morris Stoupal will Bürgermeister in Bärenthal werden

Geht es darum, sich selbst zu beschreiben, würde Morris Stoupal das mit den Worten freundlich, loyal und hilfsbereit tun. Ehrenamtliches Engagement und der Zusammenhalt im Ort spielen für ihn eine wichtige Rolle. Der 26–Jährige will Bürgermeister in Bärenthal werden — und dafür auch ganz klassisch hausieren gehen.

Stoupal arbeitet beim Gemeindeverwaltungsverband Donau–Heuberg

„Ambitionen, Bürgermeister zu werden, waren schon länger da“, sagt Morris Stoupal. Nach seiner mittleren Reife machte er zunächst eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, dann die Fachhochschulreife. Schließlich begann er ein Studium zum Verwaltungsfachwirt.

Ich halte es für sehr wichtig und gut, wenn man als Bürgermeister vom Fach ist. Morris Stoupal

„Da es mir in den Pandemiezeiten schwer fiel weiterzumachen und auch die Prüfungsergebnisse nicht ausreichend waren, musste ich das Studium vorzeitig beenden.“ Doch ihm war klar, dass er in der Verwaltung arbeiten will.

Innerhalb weniger Monate konnte er durch die bestandenen Module des Studiums den Lehrgang zur Staatsprüfung im Mittleren Dienst abschließen. Seit einem Jahr arbeitet Stoupal beim Gemeindeverwaltungsverband Donau–Heuberg — jeweils zu 50 Prozent beim Hauptamt und in der Finanzverwaltung. „Ich halte es für sehr wichtig und gut, wenn man als Bürgermeister vom Fach ist. Man kennt die Strukturen in der Verwaltung, kennt sich mit den Gesetzen aus und man hat ein gutes Netzwerk“, sagt er.

Aufgewachsen in Mühlheim, Heimat gefunden in Bärenthal

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Stoupal noch in Mühlheim. „Meine Mutter hat erneut geheiratet. Ihr Mann kommt aus Bärenthal und wir haben dort gemeinsam das Haus seiner Oma umgebaut und saniert. Für meine Schwester und mich war es natürlich klar, dass wir mit ihr mitziehen werden, obwohl unsere Familie und Freunde in Mühlheim leben.“

Die Verbindungen in die Stadt an der Donau gibt es bis heute. So ist er Mitglied der Laienspielbühne und des Zunftrates. Doch seine Heimat hat Stoupal in Bärenthal gefunden.

Besonders an Bärenthal: Jeder ist für jeden da

Dort ist er bei der Feuerwehr aktiv, betreut im Sommer die Jugendlichen bei der Jugendfreizeit.

Ich bin ein Vereinsmensch, mir ist es wichtig, mich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn jemand meine Hilfe braucht, bin ich gerne zur Stelle. Morris Stoupal

Grundsätzlich gehe er auch gerne zu Vereinsfesten oder Versammlungen — eine Aufgabe, die er auch als Bürgermeister wahrnehmen würde. „Es ist schön, dass die Verwaltung eingebunden wird und in Gesellschaft zu sein und nichts, was mich nerven würde“, sagt er.

Das ist auch etwas, was Bärenthal seiner Meinung so besonders macht: „Hier kennt wirklich jeder jeden und jeder ist für jeden da.“ Er berichtet von einer Bekannten, die keinen Führerschein hat und deren Nachbarin sie mit zum Einkaufen nimmt. „Genau das zeichnet unser Dorf aus. Wenn es drauf ankommt, ist auf jeden Verlass!“

Dorfleben soll aufrechterhalten bleiben — daher ist Zusammenhalt gefragt

Sollte Stoupal am 22. Oktober zum Bürgermeister gewählt werden, will er diese Werte auch als Rathauschef verkörpern. „Ich bin offen für Gespräche, höre mir Anregungen und Wünsche an“, sagt er. Auch wenn das Wahlkampfmotto noch nicht gänzlich spruchreif ist, soll es in die Richtung „Gemeinsam packen wir das“ gehen, schildert der 26–Jährige.

Ich will den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Kommunen brauchen nicht nur das Engagement der Mitarbeiter, sondern auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Morris Stoupal

Daher ist ihm wichtig, dass die Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen, Firmen oder Handwerkern gut funktioniert — „und das Dorfleben aufrechterhalten bleibt“.

Bürger sollen über Prozesse in Gemeinde informiert werden

Stoupal sagt: „Für mich ist Kommunikation ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.“ Daher möchte er gerne eine Bürgerversammlung auf die Beine stellen, in der über die Pflichten der Gemeinde, beispielsweise gegenüber dem Landratsamt, informiert wird. Aber auch erklärt werden kann, warum welches Projekt so viel kostet, wie es kostet. „Dass die Bürger Bescheid wissen, was im Ort läuft“, sagt Stoupal.

Morris Stoupal will Bürgermeister in Bärenthal werden. (Foto: privat )

Denn auch wenn er Bärenthal gut aufgestellt sieht, dürfe man sich in den nächsten Jahren nicht ausruhen. Sanierungen, erneuerbare Energien, Digitalisierung. Das sind Themen, die anstehen werden. Im Thema Tourismus sieht er zudem großes Potenzial und verweist auf die Wallfahrtskapelle sowie die malerische Landschaft.

Stoupal möchte „hausieren“ gehen

Spätestens, wenn die Bewerbungsfrist Ende September vorbei ist, „gehe ich in die Vollen“, sagt Stoupal. „Ich möchte hausieren gehen.“ Jüngere Wählerinnen und Wähler will er zudem über Instagram erreichen. Geplant ist auch, „den Dorfladen etwas zu zweckentfremden“, sagt Stoupal und lacht. Dort will er mit den Bärenthalern ins Gespräch kommen.

Ich möchte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger von mir abgeholt und verstanden fühlen. Morris Stoupal

Seiner Arbeit beim Gemeindeverwaltungsverband wird er auch im Falle eines Wahlsieges weiter nachgehen. Denn beruflich ist er noch nicht dort angekommen, wo er hin möchte. „Mein Ziel ist der gehobene Dienst“, sagt Stoupal. „Klar bin ich noch jung, aber ich wachse immer gerne mit meinen Aufgaben und weiß, ich habe immer ein paar Leute, die ich fragen kann, wenn ich mal nicht weiterkomme.“