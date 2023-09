Nun steht fest, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Bärenthal am 22. Oktober eine echte Wahl haben werden. Denn mit Tobias Rudnick-Blender gibt es einen zweiten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Ebenso wie Morris Stoupal, der seine Bewerbung bereits Anfang August abgegeben hatte, ist der 42-Jährige in der Gemeinde kein Unbekannter.

Die Idee, sich als Bürgermeister zu bewerben, hatte Rudnick-Blender schon länger, „eigentlich seit unser Bürgermeister Tobias Keller gesagt hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen wird“. Dennoch habe er lange überlegt, viele Gespräche mit der Familie, Freunden und seinem Arbeitgeber geführt, bevor er schlussendlich entschied, sich zur Wahl zu stellen. „Ich bin entschlossen, die Verantwortung für den Ort zu übernehmen“, bekräftigt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit 2019 im Gemeinderat

In gewisser Weise tut er das bereits seit knapp fünf Jahren. Denn bei der Kommunalwahl 2019 wurde er in den Gemeinderat der 480-Einwohner-Kommune gewählt. „Ich sehe, was in der Gemeinde passiert und was man noch besser machen kann.“

Beruflich ist der gelernte Industriekaufmann halbtags beim Bärenthaler Unternehmen Sauter angestellt. Aus seiner Sicht ebenfalls ein Vorteil für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Denn: „Ich bin jederzeit greifbar und flexibel.“ Mit seinen Chefs habe er bereits besprochen, dass er jederzeit kurzfristig den Aufgaben als Bürgermeister nachkommen könne.

Das ist ein sozialer Treffpunkt, der nicht wegfallen darf. Tobias Rudnick-Blender über den Dorfladen

Darüber hinaus ist er als geringfügig Angestellter beim Bärenthaler Bauhof tätig. In dieser Funktion sei er nicht nur für die Pflege der Wanderwege zuständig, sondern auch für die Koordination der Baustellen. Dadurch habe er bereits viel Kontakt zu Firmen und Ämtern in der Region gehabt. Kontakte, die ihm bei seiner Arbeit als Bürgermeister sicherlich von Nutzen sein werden, glaubt Rudnick-Blender.

Erhalt des Dorfladens ist wichtiges Anliegen

Eine Aufgabe, die sich seiner Sicht nach künftig stellen wird, ist unter anderem das Projekt Glasfaserausbau, aber auch die Digitalisierung der Verwaltung, die sicherlich eine Herausforderung für die kleine Gemeinde sein wird,

Ganz wichtig ist Rudnick-Blender auch der Erhalt des Bärenthaler Dorfladens. Die aktuelle Betreiberin möchte gerne aufhören, aber nicht, bevor ein Nachfolger gefunden ist. Ein Plan, den Rudnick-Blender nur unterstützen kann. „Das ist ein sozialer Treffpunkt, der nicht wegfallen darf.“

Zudem stelle er die Grundversorgung gerade für ältere Mitbürger da. Es gelte, dringend Gespräche zu führen, wie man den Erhalt gewährleisten könne. Mehr als schon jetzt aber könne man einem Interessenten nicht entgegenkommen, findet Rudnick-Blender. Die Gemeinde stelle bereits die Räume kostenlos zur Verfügung und bezahle den Strom. „Mehr, denke ich, können wir nicht machen.“

Lebensqualität für Jung und Alt verbessern

Die Lebensqualität ganz grundsätzlich zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ziel des 42-Jährigen, der drei Kinder im Alter von acht, elf und 16 Jahren hat und 2006 der Liebe wegen von Stetten am kalten Markt nach Bärenthal gezogen ist. Zum einen für die ältere Generation. „Wir haben zum Beispiel einen Apothekendienst, den müssen wir unbedingt erhalten.“ Aber auch für die Kinder und Jugendlichen. „Wir haben im Ort einen Spielplatz, der renovierungsbedürftig ist.“ Diesen wolle er wieder auf Vordermann bringen, „damit die Kinder dort wieder Spaß haben“.

Nur wenn wir attraktiv sind, können wir die Jungen auch an Bärenthal binden. Tobias Rudnick-Blender

Im Blick will er aber auch die etwas größeren Kinder haben. Aktuell gebe es einen großen Schwung im Alter zwischen zehn und 15 Jahren. Für diese würde er gerne einen Kinoabend anbieten oder Angebote zusammen mit den Vereinen organisieren ‐ Spieleabende zwischen Alt und Jung zum Beispiel.

Leerstände verhindern

„Nur wenn wir attraktiv sind, können wir die Jungen auch an Bärenthal binden.“ Nicht zuletzt, weil die Bevölkerung in Bärenthal „relativ alt vom Durchschnitt her ist“. Und auch wenn die magische Grenze von 500 Einwohnern ‐ trotz neuem Baugebiet ‐ aus seiner Sicht in naher Zukunft nur schwierig zu erreichen sein wird, will er doch größere Leerstände im Ort verhindern.

Die Vereine sollen bei diesen Vorhaben nicht nur mit einbezogen werden. Rudnick-Blender will sie vor allem unterstützen. „Ich habe gute Kontakte zu den Vorstandschaften“, sagt der Kandidat, der seit zehn Jahren Vorstand der Narrenvereinigung Bärenthal ist.

Bei anderen Bürgermeistern hospitieren

Dass er als gelernter Industriekaufmann nicht vom Verwaltungsfach ist, darin sieht Rudnick-Blender keinen Nachteil. „Es gibt Lehrgänge für frisch gewählte Bürgermeister, die ich zeitnah absolvieren werde“, verspricht er für den Falle einer Wahl. Auch habe er vor, mit den Bürgermeistern der umliegenden Kommunen in Kontakt zu kommen und dort zu hospitieren, „um Defizite aufzuholen“.

Gefragt, wie er als Bürgermeister gerne sein würde, antwortet Rudnick-Blender: „Transparent, menschennah und offen.“ Davon will er die Bärenthaler in den kommenden Wochen bis zur Wahl am 22. Oktober überzeugen. Er will Flyer im Ort verteilen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. „Ich bin unterwegs und suche Kontakt zu den Menschen.“

Noch bis zum 25. September, 18 Uhr, können Bewerbungen beim Bürgermeisteramt in der Kirchstraße 8 eingereicht werden.