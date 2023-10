Gegen 18.30 stand am Sonntag nach emsiger und konzentrierter Auszählung der abgegebenen Stimmzettel der zukünftige Bürgermeister der kleinsten Gemeinde im Landkreis fest: Morris Stoupal, 26 Jahre junger Bärenthaler kann seine Freude über das eindeutige Wahlergebnis kaum in Worte fassen.

„Ich bin einfach überwältigt von der sehr hohen Wahlbeteiligung und vom Ergebnis“, so Stoupal unmittelbar nach der Auszählung der Stimmen.

Hohe Wahlbeteiligung

Von den insgesamt 294 abgegebenen Stimmen waren 287 gültig, 7 waren ungültig. Tobias Keller, der noch amtierende Schultes der Gemeinde freut sich zusammen mit seinem Wahlhelferteam über die hohe Wahlbeteiligung.

„Insgesamt haben 78,82 Prozent der Bevölkerung Bärenthals gewählt“, so Keller. Dabei fielen 69,34 Prozent der Stimmen auf Morris Stoupal und 28,92 Prozent auf den zweiten Bewerber, Tobias Rudnick-Blender. Insgesamt wurden noch 5 Stimmen für weitere Bewerber abgegeben.

Morris Stoupal (Foto: Foto: Sabine Doderer )

Dass die Bärenthaler ihren Wunschkandidaten gewählt haben, zeigte sich auch an der Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die nach der Verkündung des neuen Schultes am und im Rathaus erschienen sind, um zu gratulieren.

Glückwünsche vom Vorgänger

Tobias Keller, der amtierende Bürgermeister der Gemeinde, hatte bereits im Sommer seine Amtsniederlegung vor Ablauf seiner regulären Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er war der erste Gratulant und überreichte seinem Nachfolger ein Präsent, während sich der Musikverein gegenüber vom Eingang des Rathauses aufgestellt hatte.

Sie zollten dem Gewinner ihren Respekt mit einer Musikdarbietung. Keller wünschte dem frisch Gewählten viel Glück und Erfolg.

Mit diesem eindeutigen Wahlergebnis können Sie gestärkt in die Amtsperiode der nächsten acht Jahre gehen. Tobias Keller, amtierender Bürgermeister

Das sind die Pläne des neuen Bürgermeisters

Was hat sich Morris Stoupal für den Beginn seiner Amtszeit vorgenommen? „Ich möchte zunächst die Verwaltung digitaler gestalten, um so das Zusammenspiel des Verwaltungsverbands mit der Gemeinde zu optimieren“, kündet der zukünftige Schultes an.

Verwaltungsaufgaben kennt Stoupal von seiner beruflichen Erfahrung: Er arbeitet jeweils zu 50 Prozent im Hauptamt und in der Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg. Des weiteren wolle er dafür sorgen, dass der Dorfladen weiter erhalten bleibe und dass die Gastronomie, bestehend aus zwei ehemaligen Gasthöfen, wiederbelebt werde.

Die Amtsübergabe und offizielle Ernennung zum neuen Bürgermeister wird am 1. Dezember 2023 in Bärenthal stattfinden.