Zerstörungsfahrt in Bad Dürrheim: Polizei schnappt Jugendbande

Unbekannten waren im Januar mit einem gestohlenen Traktor in Bad Dürrheim unterwegs und hinterließen dabei eine Schneise der Verwüstung. Bäume und Straßenschilder wurden umgefahren und ein großes Loch in einem Schuppen hinterlassen. Das Fahrzeug wurde angezündet und brannte auf einem Feldweg aus.

Die gemeinsame Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft Konstanz, des Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen und der Polizei aus Bad Dürrheim hat jetzt zur Klärung dieser Straftaten geführt, teilte die Polizei mit.

Täter teilweise minderjährig

Den Ermittlern gelang es, einer vierköpfigen Jugendbande im Alter zwischen 17 und 21 die zahlreichen Sachbeschädigungen, Diebstähle und Einbrüche nachzuweisen.

Auch der Diebstahl und das anschließende In-Brand-Setzen eines Fendt-Traktors am 10. Januar bei Sunthausen wird der Gruppe zur Last gelegt. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden.