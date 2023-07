Xin Ye Miao spielt in Bad Dürrheim

In der Bad Dürrheimer Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Samstag, 5. August, gastiert Xin Ye Miao. Gespielt werden Bach, Beethoven, Chopin und Liszt.

Xin Ye Miao wurde, wie es in der Presseankündigung heißt, 2006 in China geboren. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Klavier. Bereits im Alter von neun Jahren gab er ein Solokonzert und erhielt den Status des „Piano Performance Grade of Shanghai Conservatory of Music“. Er gewann auch zahlreiche Wettbewerbe wie die Silbermedaille der CCTV Piano Competition (2016), den ersten Preis des Art Festival for primary and middle school students (2017), die Goldmedaille der National Youth Art Exhibition of Central Conservatory of Musik (2018). 2018 wurde er mit hervorragenden Ergebnissen in die Zhejiang Musikschule aufgenommen. 2019 wurde er zum Taiwan Chinese International Piano Art Festival im Ningbo Steinway Center eingeladen. 2021 gewann er den ersten Preis des Yamaha Asia Scholarship. Seither gab er zahlreiche Konzerte in berühmten Hallen Chinas. Miao studiert nun bei Professor Wolfram Schmitt–Leonardy in Mannheim.

Die fünf Stücke dieses Konzerts enthalten nicht nur reichliche Emotionen. Die Ballade Nr. 2 in h–Moll von Liszt lädt zur Meditation ein. Chopins Ballade Nr. 1 in g–Moll zeugt von patriotischem Enthusiasmus. Beethoven und Liszt haben im Laufe der Jahrhunderte seit dem Barock mutige Neuerungen in der Klavierspieltechnik vorgenommen. „Dieses Konzert ist so hell wie das letzte Stück — der Faust–Walzer. Was für ein Fest ist das Aufeinanderprallen klassischer Klänge mit einem jungen Künstler!“, heißt es weiter.

Beginn ist um 17 Uhr im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, Bad Dürrheim. Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro. Studenten zahlen 15 Euro und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Reservierungen sind möglich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0151/125 855 27.