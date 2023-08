Wo Abba–Fans auf ihre Kosten kommen

„Mamma Mia“ ist eine charmante und humorvolle Geschichte. Drei mögliche Väter, Zwei unvergessliche Tage. Ein unwiderstehliches Musical, welches von Donna handelt, die mit ihrer 20–jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel lebt und dort eine Taverne betreibt, heißt es in der Vorschau.

Sophie möchte Sky, ihre große Liebe, heiraten und träumt davon, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt sie, dass drei Kandidaten dafür in Frage kommen. Diese Ungewissheit soll ein Ende haben und so lädt sie kurzerhand alle drei „alten Freunde“ zur Hochzeit ein. Das Rätselraten beginnt.

Zusätzlicher Schwung kommt in die Geschichte, als Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen anreisen und die Erinnerungen an ihre Zeiten als das Gesangstrio „Donna and the Dynamos“ wieder lebendig werden.

„Mamma Mia“ wird erzählt durch 22 der größten Hits von Abba — darunter „Dancing Queen“, „The Winner Takes It All“, „Knowing Me, Knowing You“ und natürlich „Mamma Mia“.

Die Musical–Show wird am Donnerstag, 24. August, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für sechs Euro, mit Gästekarte und zehn Euro, erhältlich. Kinder von drei bis zwölf Jahren zahlen zwei Euro.