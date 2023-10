Bad Dürrheim

Vorweihnachtliche Ortsmitte in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim / Lesedauer: 2 min

Inmitten der vorweihnachtlichen Vorfreude erblüht die Ortsmitte von Bad Dürrheim in einem frischen Glanz, der zum Verweilen, Genießen und gemeinsamen Erleben einlädt. Der Rathausplatz wird für einen befristeten Zeitraum vom Verkehr befreit, um Platz für eine Vielzahl an unterhaltsamen Veranstaltungen zu schaffen, die Jung und Alt gleichermaßen erfreuen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 15:08 Von: sz