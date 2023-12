Radsport-DM findet auch 2024 in Bad Dürrheim statt

Die deutschen Radsportmeisterschaften finden auch 2024 in Bad Dürrheim und Donaueschingen statt - dies allerdings mit doppelt so vielen Teilnehmern. Auch der Nachwuchs fährt seine Titel auf der Baar aus.

Waren es in diesem Jahr 500 Sportlerinnen und Sportler, so werden es im kommenden Jahr rund 1000 sein, die auf der Baar um die nationalen Titel der Straßenradsportmeisterschaften kämpfen. Dies gab der Bund Deutscher Radfahrer zusammen mit der Firma Sauser Event GmbH, die die deutschen Meisterschaften organisiert, bekannt. Die Nachwuchsfahrer der U15, U17 und U19 werden erstmals ihre Rennen am selben Ort mit den Männern, Frauen und der U23 fahren. Termin ist vom 21. bis 23. Juni. Start ist in Donaueschingen, Ziel jeweils in Bad Dürrheim.

Der Bürgermeister von Donaueschingen, Erik Pauly: „Es ist eine große Ehre, dass wir wieder dabei sein dürfen. Die deutsche Radmeisterschaft ist für uns ein echtes Highlight, hinter dem ganz Donaueschingen steht.“

Jonathan Berggötz, Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim: „Wir freuen uns riesig. Die gigantische Stimmung der diesjährigen DM ist mir noch in bester Erinnerung. Ganz toll, welche schönen Bilder auch das Fernsehen von unserer Gegend produziert hat. Straßensperrungen in diesem Jahr, von der nicht alle begeistert waren, werden wir diesmal besser lösen.“

Sauser blickte nochmals auf den vergangenen Juni zurück. „Die deutsche Meisterschaft konnte 1400 Übernachtungen verzeichnen. Die Fernsehliveübertragung des SWR hat 2,2 Millionen Zuschauer erreicht.“ Der SWR habe bereits wieder eine Liveübertragung zugesagt und dadurch, dass sich die Teilnehmerzahlen erhöhen, würden auch die Übernachtungszahlen nach oben gehen.

Der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Rudolf Scharping, der zugeschaltet war, versprach, dass er anders als dieses Jahr im kommenden Jahr nach Bad Dürrheim zu den nationalen Titelkämpfen kommen werde. Scharping: „Großes Kompliment an alle, die diese tolle Veranstaltung organisieren und vorbereiten.“ Günter Schabel, der Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer, lobte die Firma Sauser und meinte, dass sich der Verband durchaus vorstellen könne, auf Jahre hinaus die deutsche Meisterschaft nach Bad Dürrheim und Donaueschingen zu vergeben. Für den Nachwuchs sei es sehr schön mit den Profis zusammen auf einer Rennstrecke zu fahren.

André Greipel, einstiger Topsprinter und elffacher Tour de France Etappensieger, der nun als Teamchef der Elite Männer der Nationalmannschaft fungiert, hatte angeregt, die Strecke nicht gar so schwer, wie in diesem Jahr zu machen, als nur geübte Bergfahrer ganz vorn sein konnten. „Es war definitiv dieses Jahr für sprintfeste Fahrer zu schwer“, so der einstige Sprint-Star, der im Feld den Spitznamen „Gorilla“ trug. Dem kamen die Sausers nach. Rick Sauser: „Die Strecke wird leichter. Wir fahren zwar nach wie vor über Aasen, aber nicht mehr neunmal über Öfingen, sondern nur noch fünf oder sechsmal.“

Der zugeschaltete Nico Denz, der dieses Jahr hinter seinem Bora-Teamkameraden Emanuel Buchmann im Herren-Straßenrennen deutscher Vizemeister wurde, machte deutlich, dass der deutsche Vorzeigerennstall Bora-Hansgrohe auch im kommenden Jahr in Bad Dürrheim ganz oben stehen möchte. „Wir wollen den Titel einfahren“, so Denz unmissverständlich. Viel vorgenommen hat sich freilich auch Jan Hugger.

Der Schwenninger Lokalmatador hatte eigentlich schon in diesem Jahr bei der DM unter die ersten zehn kommen wollen, hatte aber schon beim Start einen Defekt und war wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen worden. „Ich werde mich gewissenhaft auf die DM vorbereiten. Dieses Rennen in meiner Heimat ist eine Herzensangelegenheit für mich, ich will in die Top Ten“, so der Fahrer vom Team Lotto-Kern Haus.

Ein ehemaliger Rennfahrer ist derzeit in aller Munde: Jan Ullrich. Der einzige deutsche Tour de France Sieger von 1997 hat Doping gestanden, gab zuletzt viele Interviews und auch eine sehenswerte Dokumentation über ihn ist bei Amazon Prime erschienen. Ullrich beteuert, dass er den Radsport liebt und er sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder in die Radsportfamilie zurückzukehren, eine entsprechende Position ausüben zu dürfen. Scharping, immerhin ehemaliger SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat sowie Bundesverteidigungsminister, der sich einst gerne im Erfolg von Ullrich sonnte, erteilte auf die Frage, ob Ullrich nicht im BDR tätig werden könne, eine knappe, aber klare Absage.

Vizepräsident Schabel konkretisierte diese gegenüber unserer Zeitung: „Wir als Bund Deutscher Radfahrer sind auch von der Politik, der Bundesregierung, aber auch von Sponsoren abhängig. Beispielsweise eine Tätigkeit wie die des Teamchefs unserer Nationalmannschaft wäre derzeit nicht möglich, da es die klare Vorgabe gibt, dass Leute die, mit Doping zu tun haben, keinen Posten bei uns erhalten.“

Die Zeit, einen Jan Ullrich für Kinder und Jugendliche wenn nicht als Idol, so wenigstens als kluger Ratgeber aufzubauen, scheint in dem Land, in dem er einst einen riesigen Radsportboom ausgelöst hatte, noch nicht reif zu sein. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass Jan Ullrich wie im vergangenen Jahr, als er fast unscheinbar als Zuschauer am Straßenrand stand, wieder nach Bad Dürrheim kommt. Ob dies auch in einer offiziellen Funktion sein wird? Sauser: „Mal schauen, was ich mir da einfallen lasse.“