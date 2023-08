Musical–Show „Tanz der Vampire“ verspricht einen bezaubernden Abend

Die Musical–Show „Tanz der Vampire“ ist am Donnerstag, 31. August, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim zu Gast.

Die Kur– und Bäder GmbH verspricht einen bezaubernden Abend. Das Animationsteam verwandelt sich an diesem Abend zu Vampiren und Vampirgegnern, heißt es in der Pressemitteilung. Getarnt als Fledermausforscher verfolgt der berühmte Vampirjäger Professor Abronsius mit seinem jungen Assistenten Alfred die Spur der Untoten. In Transsilvanien retten sich die beiden kurz vor dem Erfrieren in das Wirtshaus von Chagal, dessen Tochter Sarah dem etwas unbeholfenen Alfred von nun an schlaflose Nächte bereitet.

In der Schenke stoßen die Wissenschaftler nicht nur auf verdächtige Mengen von Knoblauch, sondern bald auch auf verräterische Bisswunden. Verantwortlich für die beängstigenden Vorkommnisse im Dorf ist der Vampir Graf von Krolock. Auch er hat eine Schwäche für die schöne Wirtstochter, die betört von seinem dunklen Charme, einer Einladung auf sein Schloss folgt. Abronsius und Alfred nehmen die Verfolgung auf — der Eine voller Forscherdrang, der Andere voller Sorge um seine Angebetete.

Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für sechs Euro mit Gästekarte und zehn Euro regulär erhältlich. Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren zahlen vier Euro.