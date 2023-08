In vier Gängen bei einer Stadtführung durch Bad Dürrheim

(sz) Bad Dürrheim lädt ein, die kulinarische Vielfalt der Stadt zu entdecken. Am 17. August findet eine besondere Stadtführung statt, die in vier Genuss–Gängen durch die Stadt führt. Treffpunkt für die Tour ist um 17 Uhr am Sure by Best Western Hotel.

Während dieser Veranstaltung bietet sich die Gelegenheit, Bad Dürrheim aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen. Lokale und Geschäfte öffnen ihre Türen, um Besucher zu einer kulinarischen Entdeckungsreise einzuladen.

Stadtführerin Tamara Pfaff wird diese kulinarische Erfahrung mit interessanten Informationen über Bad Dürrheim bereichern. Während des Rundgangs werden nicht nur die regionalen Spezialitäten probiert, sondern auch spannende Geschichten und Anekdoten über die Kur– und Bäderstadt vermittelt.

Der Abend startet mit einer süßen Überraschung, gefolgt von einem Aperitif, einer köstlichen Vorspeise und einem Hauptgericht, das den Gaumen verwöhnen wird. Besucher tauchen ein in die Welt der regionalen Küche und lassen sich von den Aromen verführen.

Interessierte können sich bis zwei Tage vor dem Termin anmelden. Karten für die kulinarische Stadtführung kosten 33 Euro regulär und 30 Euro ermäßigt und sind bei der Kur– und Bäder GmbH Bad Dürrheim im Haus des Gastes, bei allen Vorverkaufsstellen des Kultur–Ticket Schwarzwald–Baar Heuberg sowie auch online unter www.badduerrheim.de erhältlich.