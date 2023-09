Bad Dürrheim

Hilferufe von jungen Menschen nehmen zu

Bad Dürrheim / Lesedauer: 3 min

Die Off Road Kids Stiftung hilft Kindern und jungen Erwachsenen aus der Obdachlosigkeit. (Foto: Mario Hausmann )

Verzweifelte Kinder und junge Erwachsene suchen bei der Off Road Kids Stiftung einen letzten Ausweg aus ihrer verheerenden Situation. Doch die Not steigt dramatisch an.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 11:37 Von: Schwäbische.de