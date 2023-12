„Cats“ im Kurhaus

Die Musical-Show „Cats“ ist am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim zusehen und zu hören. Mitternacht. Kein Geräusch ist zu hören. Plötzlich erhellt ein Feuerwerk aus Licht und Musik die Nacht und lenkt den Blick auf einen Hinterhof voller ausrangiertem Gerümpel. Die außergewöhnlichste Nacht des Jahres ist angebrochen: Von überall her versammeln sich die Jellicle Cats um den Jellicle Ball zu feiern. Am Ende des Balles wird eine Katze auserwählt und darf in den Katzenhimmel aufsteigen um neu geboren zu werden. Auf dem Ball treten viele verdiente Katzen auf. Jenny Fleckenfell (die faule Gumbie-Katze), Skimple von der Eisenbahn, Gus (der Theater-Kater) und andere Katzen stellen sich den Ballgästen vor. Dann erscheint Grizabella, die als junges Kätzchen den Stamm verlassen hatte um die Welt zu erkunden. Nun ist sie alt und wünscht sich wieder aufgenommen zu werden, doch man meidet sie. Erst als Viktioria das jüngste Kätzchen, Grizabella die ausgestoßene Katze, wieder annimmt, stehen ihr auch die anderen Katzen wieder freundlich gegenüber. Alt Deuteronimus, der älteste Kater, trifft die Entscheidung Grizabella wiederaufzunehmen und in den Katzenhimmel aufsteigen zu lassen, um ein neues Leben zu beginnen.

Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für sechs Euro mit Gästekarte und zehn Euro regulär erhältlich. Kinder (drei bis zwölf Jahre) zahlen vier Euro.