Ein Traktor brennt nachts um 1 Uhr völlig aus. Der Fahrer flüchtet, zuvor hat er eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nun bittet die Polizei die Bürger um Hilfe.

Eine Halle samt Sportheim wurden durch die Traktorfahrt beschädigt. (Foto: Wilhelm Bartler )

Der Traktor befand sich auf der Hirschhaldestraße in Richtung nach Sunthausen. An einer Wegkreuzung zum Sunthauser See kam der Fahrer nach links von der Straße ab und überfuhr zwei Straßenschilder. Wenige Meter weiter blieb der Traktor stehen und geriet in Brand, der Fahrer flüchtete.

Feuer ist schon von Weitem zu sehen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannte die Arbeitsmaschine, ein Fendt der Dreierreihe, schon lichterloh. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgeweitet. Trotz der schnell eintreffenden Feuerwehren Bad Dürrheim, Biesingen und Oberbaldingen brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Gesamtschaden beträgt rund 60.000 Euro. Wegen der hohen Flammen war das Feuer im Nachthimmel von weitem zu sehen.

Trotz des Einsatzes der Feuerwehren brannte der Traktor komplett aus. (Foto: Wilhelm Bartler )

Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Der Unbekannte hinterließ auf seiner vorherigen Fahrt eine Spur der Verwüstung. In Oberbaldingen wurde ein Sportheim und eine Halle schwer beschädigt, Bäume, Verkehrsschilder und Informationstafeln wurden zerstört.

„Da es weder zum Traktor, der ohne Kennzeichen unterwegs war, noch zum Fahrer oder Besitzer Hinweise gibt, sucht die Polizei Zeugen, die Licht in das Dunkel bringen können“, heißt es im Polizeibericht. Zwischenzeitlich kam der Verdacht auf, dass der Traktor von einem Bauernhof in Oberbaldingen entwendet worden sein könnte.

Bäume, Ortstafeln und Hinweisschilder mähte der Traktor teils nieder. (Foto: Wilhelm Bartler )

Die Polizei bittet um Hinweise

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07720/ 85000 erbeten.