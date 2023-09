Am Samstag, 26. August, fand ein Backtag der Bürgerstiftung auf dem Dreifaltigkeitsberg statt. Die beiden „Spaichinger Gesichter“ Frank Merkt und Simon Wißmann hatten mit ihren beiden fleißigen Helferinnen circa 300 „Bergbrote“ gebacken, die zum Verkauf standen. Erfreulicherweise nahmen viele Spaichinger Bürger*innen dieses Angebot an, sodass am Ende alle Brote verkauft werden konnten.

Auch die Gelegenheit der Begegnung wurde bis um die Mittagszeit rege genutzt, leckeres Schmalz–, Speck–, und Kranzbrot sowie ein leckerer Zwiebelkuchen luden dazu ein. Zwar spielte am Nachmittag der Wettergott nicht mehr mit, trotzdem zog der Vorstand der Bürgerstiftung ein positives Fazit. Ein großes Dankeschön möchte der Vorstand der Bürgerstiftung allen Helfer*innen aussprechen, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Insbesondere dem Backteam um Frank Merkt und Simon Wißmann, der Bäckerei Büchle und dem Claretinerkloster auf dem Dreifaltigkeitsberg. Ein herzliches Vegelt’s Gott für die tolle Unterstützung.