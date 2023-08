Back to the 90’s beim Musikverein Balgheim

Bei unserem diesjährigen Kinderferienprogramm ging es zurück in die 90’s. Es trafen sich 25 Jungs und Mädels um 14.30 Uhr am Schafstall und waren schon gespannt, was wir dieses Jahr beim Kinderferienprogramm zu bieten haben.

Es ging auch gleich los. Wir haben an einem Beispiel erklärt, wie Batik überhaupt funktioniert. Kaum fertig mit der Erklärung ließen die Kinder ihrer kreativen Ader freien Lauf. Es wurde gebunden und geknotet und sämtliche Farbverläufe ausprobiert und getestet. Die jungen Künstlerinnen und Künstler waren sehr kreativ und es kamen superschöne T–Shirts und Tücher zum Vorschein.

Als Zwischenstärkung, gab es Eis und kühle Getränke. Damit das Warten auf das Trocknen der Sachen kurzweilig wurde, ging es weiter mit einem Musikquiz. Hier konnten die Kids ihre Musikkenntnisse zeigen. Auch hier waren die Ergebnisse super.

Das Wetter wollte uns kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen. Hat es sich aber dann noch anders überlegt. Es kamen nur ein paar Regentropen runter, so dass wir alles wie geplant durchführen konnten.

Ein großer Dank geht an alle Helferinnen und Helfer des Musikvereins. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr.