Automobilclub Kart-Racing Team beim 24h-Rennen in Ampfing

Eine Gruppe von 10 Kartfahren des AC Tuttlingen stellt sich einer neuen Herausforderung. Wild entschlossen haben sich die Motorsport Enthusiasten beim Internationalen 24 Stunden Kartrennen in Ampfing angemeldet. 32 Teams mit Fahrern aus ganz Europa werden Tag und Nacht gegeneinander um die besten Rundenzeiten kämpfen.

Normalerweise treten die Motorsport begeisterten Frauen und Männer vom AC Tuttlingen gegeneinander an. Regelmässig wird auf der Kartbahn in Rottweil trainiert. Eigentlich gut befreundet, kämpfen die Fahrer/innen, jede Woche, um jede 1/10 Sekunde.

Doch vom 13. bis 14. April 2024 ist dies anders. Teamgeist ist gefragt. Geleitet wird das Team vom Fahrer Herbert Renz. Der 68 Jährige, der schon über mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Motorsport als Fahrer und Mechaniker verfügt, hält die Truppe zusammen. Mit im Team ist unter anderem Vater und Tochter, und 2 x Vater und Sohn. Unterschiedlichste Erfahrung haben alle Team Mittglieder aus verschiedenen Disziplinen wie Kart, Slalom, Autocross, Rundstrecke und Bergrennen.

Es ist trotzdem absolutes Neuland für die 10 Piloten/innen und es gibt auch einiges zu beachten. Das Reglement muss genau studiert werden, um nicht eine unnötige Zeitstrafe zu bekommen. Ein Langstreckenrennen wird nicht in der ersten Stunde gewonnen, kann jedoch schon in diesem Zeitraum viele Positionen kosten, wenn ein Fahrer zu viel riskiert. Wenn 32 Karts auf der Strecke sind, kann es schnell mal eng werden, und ein Unfall, das Team um einige Positionen zurück fallen lassen. Das Wetter kann die ganze Planung durcheinander bringen. Es gibt nur Slick Reifen. Bei Regen ist es dann so, als fährt man bei Glatteis mit Sommerreifen.

Die körperliche Fitness ist auch eine Grundvoraussetzung um diesen Marathon erfolgreich zu absolvieren. Erfolgreich ist, für das Indykart Racing Team, bereits ein Ergebnis im Mittelfeld, was das Ziel nach 24 Stunden darstellt.

Sehr Dankbar ist die Truppe über die Unterstützung des AC Tuttlingen im ADAC, sowie von Edgar Kunz, Inhaber der IndyKartbahn in Rottweil. Stolz ist das Team, die lange Tradition des AC Tuttlingen im Kartsport, um ein weiteres Highlight ergänzen zu können.