Ausverkauft - Rittergarten-Verein rockt X-mas!

Aus Sicht der 150 Besucher war das ausverkaufte Rittergarten-Weihnachtskonzert am 23. Dezember ein voller Erfolg. Kurzerhand wandelte sich für Stunden die SC04-Lounge zu einer „Musikkneipe“ mit besonderem Ambiente. Obwohl krankheitsbedingt leicht dezimiert, rockten bis nach Mitternacht ROCKATONIXX und zuvor schon THE RADIO COLORS (waren für ORLANDO GOLD eingesprungen) die Besucher und stimmten so in der Rittergarten-Tradition auf die Weihnachtszeit ein. Sowohl eigene Songs als auch gelungene Coverversionen luden zum Tanzen und Mitsingen ein, Balladen wie „Nights in White Satin“ der Moody Blues oder „Nothing else Matters“ von Metallica rissen alle Gäste mit und „Hey Jude“ von den Beatles brachte die Lounge zum Beben.

Übereinstimmend haben Musiker, Gäste und Vereins-Verantwortliche festgestellt, dass an diesem Abend die Tradition der Rittergarten-Konzerte nicht nur weiterlebt, sondern die SC04-Lounge als neuer Veranstaltungsort auch eine passende Lokalität ist.

Wer es nicht glaubt, hat am 2. Februar oder am 2. März die nächste Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen - mit wem, wird allerdings noch nicht verraten. Auch wird ORLANDO GOLD ihren Auftritt, den sie absagen mussten, bald nachholen. Kleiner Insider-Tipp: regelmäßig auf die Vereins-Homepage (rittergarten.de) schauen und am besten rechtzeitig Karten besorgen, denn es könnte schnell wieder alles ausverkauft sein … und wer will sich das schon entgehen lassen!