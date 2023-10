Ausstellung von Maria Magel in Galerie Tabak eröffnet

Anfang Oktober wurde die Ausstellung „Kopf an Kopf“ der Künstlerin Maria Magel in einer feierlichen Vernissage in der Galerie Tabak in Renquishausen eröffnet. Die Laudatio hielt Gerhard Liehner, der den Weg der Künstlerin seit Jahren verfolgt. Liehner ging in seiner Ansprache auf den Titel der Ausstellung ein und stellte Situationen und Kunstwerke in den Bezug von „Kopf an Kopf“.

Ausgehend von der Original-Mia-Bronze-Plastik, dem Kopf der ersten Ehefrau von Hermann Hesse, die im Auftrag des Fördervereines des Mia-und-Hermann-Hesse Hauses in Gaienhofen entstand, skandiert er sie als „ausdrucksstark“.

Er geht über zu den Kopfsteinen. „Bis zum heutigen Tag sind es überwiegend quadratische Abgüsse“. Magel setze diese Kopfsteine meist in Verbindung mit Versatzsteinen gleicher Größe ein, um Flächen zu gestalten. „Diese Flächen werden dadurch begehbar und die Installation wird so zum Kopfsteinpflaster.“

„Auf dem Weg unseres Lebens begegnen wir aber auch Menschen, die ihre Ecken und Kanten haben. Auch das ist Teil unseres Lebens. Und der Kopf aus Gips steht für diese Erfahrung. Das Exponat belegt, dass Themen und Techniken im Verlauf eines Künstlerdaseins wiederkehren und viele Arbeiten auf eine inhaltlich fokussierte Basis zurückzuführen sind.“

Neu dagegen seien die beiden quadratischen Bilder mit dem Motiv des kantigen Kopfes ‐ unmittelbar hinter der Gipsfigur. Es handele sich hierbei um überarbeitete Printaufnahmen auf Leinwand.

Doch Magel geht noch einen Schritt weiter und es sei mutig gewesen, als sie im Dezember vergangenen Jahres bei der Jahresausstellung des Kunstkreises Tuttlingen eine Installation mit dem Titel „Angebot“ ablieferte. Meist werde in Museen darauf geachtet, dass Besucher den Kunstwerken nicht zu nahekommen. In der Galerie Tabak könne Kunst angefasst werden. Tableaus könnten in die Hand genommen und betrachtet und in eine stimmige Reihenfolge gebracht werden.

Eine gelungene Ausstellung, die nicht den Anspruch erhebt dem ganzen Werk von Magel gerecht zu werden. Aber der Plastik im Werk von Magel wird mit Kopf und Herz gehuldigt. Das Jugendorchester des ortsansässigen Musikvereins umrahmte die Ausstellung. Die 130 Gäste nutzten die nachfolgenden Stunden für angeregte Unterhaltungen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. November mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.