Am Samstag, 9. März wurde die Ausstellung „Glasobjekte und Malerei“ von Tobias Kammerer in der Galerie im Altbau in Aldingen, Uhlandstr. 32, eröffnet. Der Bekanntheitsgrad von Tobias Kammerer zog viele Besucher in die Galerie. Matthias Graf-Hetzler führte in die Ausstellung ein. Eine Bildpräsentation vervollständigte dessen Vortrag. Die Gesamtidee Kammerers, ist mit Farbe Freude zu vermitteln, so Graf-Hetzler. Farbe hat Assoziation, inspiriert und spielt mit Emotionen. Farbe kreiert, verwandelt und schafft Gefühlswelten.

Neben Papier, Leinwand und Wandmalereien begeistert Kammerer das Malen auf Glas. Nicht sorgsam genug behandelt, so Graf-Hetzler, zerbricht es, splittert, ist irreparabel oder verletzt. Dies assoziiert Ähnlichkeiten zur Seele und Liebe. Im Zusammenspiel mit Licht kommt die Farbe erst zur Geltung. Sie erhält Strahlkraft, verwandelt sich, wirft Bilder in den Raum, schafft positive Energie und Gedanken, füllt den Raum mit Leben und bringt Licht ins Dunkel.

Die Kunst des vielfach ausgezeichneten Künstlers ist international in öffentlichen Räumen, vor allem in Kirchen, Kapellen sowie in öffentlichen und privaten Sammlungen zu finden. In dem lichtdurchflutetden Raum in der Galerie in Aldingen kommen die Glasskulpturen und Fensterbilder besonders gut zur Geltung. Der Künstler zeigt hier vor allem kleinere und mittlere Objekte. Das großformatige Bild „Geborgenheit“ auf Leinwand an der Stirnseite zieht den Besucher bereits beim Eintritt durch seine tiefe blaue Farbe in seinen Bann.

Die Ausstellung ist jeweils geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit Ausnahme am Ostersonntag. Eintritt ist frei.

Tobias Kammerer wohnt und arbeitet in der Villa Oberrotenstein, wo inzwischen ein frei zugänglicher Skulpturengarten mit monumentalen Glasskulpturen entstanden ist. Kammerer lädt im Rahmen der Ausstellung in Aldingen, am 23. März um 15.00 Uhr nach Oberrotenstein/Hausen bei Rottweil ein. Er wird durch seinen Skulpturengarten und sein Atelier führen. Anmeldung nimmt die Galerie entgegen.