Außenstelle von Mutpol erhält eine Weihnachtsspende

Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk durften sich die Schülerinnen und Schüler der „Schule des Lebens Schwenningen“ bereits am 7. Dezember freuen. Die Firma Sikla GmbH mit ihrem Sitz für Süddeutschland in Schwenningen hatte die soziale Einrichtung in diesem Jahr für ihre Weihnachtsspende über 3000 Euro ausgewählt. Die Schülerinnen und Schüler in Schwenningen verbringen ihre Pause häufig mit unterschiedlichen Spielen wie Darts, Tischkicker und Tischtennis. Dieses Pausenangebot wird nun dank der Spende um eine neue Sportmatte und ein sogenanntes „Air-Hockey“ erweitert werden.

Stellvertretende Schulleiterin Sonja Zademach und Bereichsleiterin Ernestine Fröhlich ließen es sich nicht nehmen, bei der Spendenübergabe ihre Dankbarkeit gegenüber der Sikla GmbH auszudrücken. Zademach betonte, dass solche finanziellen Unterstützungen die Möglichkeiten sozialer Einrichtungen erweiterten. „Projekte oder Anschaffungen, die den Kindern den Schulalltag verschönern, fördern die Freude am Lernen und unterstützen uns direkt in unserer pädagogischen Arbeit.“

„Auf die Unterstützung sozialer Einrichtung liegt unser Augenmerk bei Sikla, da wir darin einen essenziellen Beitrag zu unserer Gesellschaft sehen“, erklärten Daniel Siotto und Patrick Merkt, die die Spende symbolisch überreichten.

An der Außenstelle der Gotthilf-Vollert-Schule (SBBZ ESENT) unter dem sozialen Träger Mutpol - Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen in Schwenningen werden sechzehn Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderanspruch ganztags beschult. Individuelle Bildungsangebote zeichnen das Lernen vor Ort aus. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis sechzehn Jahren gestalten den Alltag gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Sozialpädagogen.

Gerade in den dunklen Wintermonaten verbringen die Schülerinnen und Schüler die Pausen in ihrem Bewegungsraum, wo sie sich voraussichtlich ab Januar über das „Air-Hockey“ und die neue Turnmatte freuen dürfen.