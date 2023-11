Außenrennovation des Schwesternhauses ist abgeschlossen

Am historischen Schwesternhaus war dringender Handlungsbedarf für eine Außenrennovation gegeben. Anfang September haben die Handwerker mit dieser umfassenden Außensanierung begonnen. Der Verputz und hauptsächlich die Holzteile an den Fenstern und dem Gesims litten erheblich. Inzwischen sind die Arbeiten weitgehendst fertiggestellt und das altehrwürdige Gebäude erstrahlt wieder im hellen Glanze. Die letzte Außenrennovation erfolgte 1986.

Für die Katholische Kirchengemeinde war diese Außenrennovation in Angriff zu nehmen nur durch die Unterstützung der Hildegard und Katharina Hermlelstiftung Gosheim möglich. Die Stiftung will mit diesem Beitrag der Tätigkeit der indischen Ordensschwestern der Gesellschaft von Kristudasis (SKD) ‐ Gemeinschaft der Mägde Christi ‐ Rückhalt und Unterstützung zeigen. Die Schwestern sind im Raum Spaichingen-Heuberg ein großer Segen für viele Menschen. Miriam Hermle und Carmen Conzelmann-Beck von der Stiftung informierten sich in Gesprächen mit Pater Sabu, Sr. Sheena der Oberin des Denkinger Konvents und dem gewählten Vorsitzenden Norbert Schnee immer wieder. Bereits bei der Sanierung der Schwesternwohnung hat die Hermlestiftung durch ihre Unterstützung beigetragen. Grund für die großartige Förderung ist der engagierte Einsatz seit 2017 der Ordensschwestern in Denkingen und Umgebung.

Laut Aussage von Pater Sabu ist mit dieser Außensanierung wieder ein wichtiger Schritt für die Erhaltung dieses eindrucksvollen Hauses möglich geworden. Das Gebäude wurde 1912 erbaut und bis zum Jahre 2013 waren Untermarchtaler Schwestern in Denkingen. Sie waren tätig im Kindergarten und in der Krankenpflege und wirkten in all den Jahren sehr segensreich in der Gemeinde. Vom 10. bis 16. November 2012 wurden in einer Festwoche 100 Jahre Schwesternstation und Vinzenzverein gefeiert. 49 Schwestern waren während der 100 Jahre tätig in Denkingen. 24 Mädchen aus Denkingen traten in dieser Zeit der Kongregation der Barmherzigen Schwestern bei.

Im Jahre 2002 konnte die Kirchengemeinde in einer großen Baumaßnahme das Gemeindehaus St. Paul an das Schwesternhaus anbauen. Architekt Thomas Klink hat diesen und alle im Laufe der Jahre durchgeführten Sanierungen begleitet und fachlich betreut.

Im Schwesternhaus ist auch die katholische öffentliche Bücherei untergebracht, ein Jugendraum für verschiedene Veranstaltungen sowie das Pfarrarchiv.