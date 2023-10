Ausflug ins Hopfengebiet Tettnang

Über Tuttlingen und Stockach machten sich am 3.Oktober 43 Teilnehmer mit dem Bus auf den Weg in Richtung Bodensee. Beim Kloster Birnau wurde das Sektfrühstück eingenommen, bevor es weiterging zum Hopfengut Nr. 20 mit Museum in Siggenweiler bei Tettnang.

Bei der Führung erfuhr die Gruppe viel Wissenswertes zum Hopfenanbau und der Ernte, welche immer in der letzten Augustwoche beginnt. Weiter geht es mit dem Sortieren, Trocknen auf der Hopfendarre, Abkühlen und dem Verpacken in Ballen mit je 50 kg Gewicht. Im Anbaugebiet Tettnang gibt es insgesamt 125 Betriebe. Der Rundgang durch`s Museum fand sein Ende im obersten Stockwerk, wo man sah, wie der Hopfen in früheren Zeiten geerntet und bearbeitet wurde. Wo früher 800 Beschäftigte zur Hopfenernte eingesetzt wurden, wird diese heute mit 15 Mitarbeitern in drei Schichten bewältigt.

80 Prozent der Hopfenernte im Gebiet von Tettnang gehen in den Export (USA, Japan, China, Südafrika), der Rest geht in der Hauptsache nicht an die Großbrauereien, sondern eher an kleinere Brauereien, da es sich hierbei um einen qualitativ hochwertigen Hopfen handelt und kleinere Brauereien eher bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Der Verkauf erfolgt nicht direkt, sondern über Handelsgesellschaften wie BayWa oder WLZ.

Das anschließende Mittagessen wurde in der angeschlossenen Gaststätte eingenommen.

Ein Teil der Gruppe wanderte auf dem Hopfenpfad über die Brünnensweiler Höhe mit schöner Aussicht auf den Bodensee und das dahinterliegende Bergland nach Tettnang, wo der Bus mit den restlichen Teilnehmern bereits wartete.

Von dort ging es noch zu einer Kaffeepause zum „Schmalegger Beck“. Vorbei an Ostrach, Krauchenwies, Meßkirch und über die B311 ging es wieder nach Seitingen-Oberflacht zurück. Organisatoren des gelungenen Ausflugs waren Edith Stoffel und Arthur Zepf