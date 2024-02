Ausflug in die „Schnitzelgrube“ nach Tuttlingen

Am Mittwoch, dem 21.02.2024 besuchten zuerst die Schneepiraten im Alter von drei bis sechs Jahren von 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr und danach die SAV Jugend bis 20:00 Uhr die Bewegungslandschaft der Ludwig-Uhland-Realschule in Tuttlingen.

Ein Trampolin ist heute ja nichts besonderes mehr. Doch wo gibt es schon ein Meer aus 2800 Schaumstoffkissen? Etwa zwei Meter tief ist das Becken, in dem die weichen Kissen liegen und zum toben, tollen, spielen, klettern, springen & fallen einladen. Auch das Trampolin und die Boulderwand bereiteten den Kindern großen Spaß. Sogar die Aufsichtspersonen, die mit dabei waren, kamen nicht zu kurz und testeten selber was die Schnitzelgrube so hergab. Sie waren doch sehr erstaunt, was sich die Kinder mühelos zutrauten!

Begnügten sich die Jüngeren noch mit dem Austesten Ihrer eigenen Grenzen und herunterspringen aus luftiger Höhe, so probierten sich die älteren Kinder im Salti schlagen. Bei einem kurzerhand entfachten Wettstreit „Mädchen gegen Jungs“, wer wen am schnellsten in die Schnitzelgrube wirft, schubst oder zieht, hatten die Mädchen einen kleinen Nachteil. Der Spaß jedoch war auf beiden Seiten gleich groß. Alle freuen sich schon auf ein nächstes Mal!